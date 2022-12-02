МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. С появлением электронных чеков и квитанций об оплате у россиян отпала необходимость складывать в стопку все такого рода документы. Часть платежей "выбита на века" в мобильном банке. Однако существуют случаи, когда выкидывать даже кажущиеся ненужными бумажки ни в коем случае не стоит, рассказала агентству "Прайм" ведущий юрист Европейской Юридической Службы Марина Антонова. Россиянам рассказали, в чем уязвимость простой подписи

"Нельзя выкидывать те документы, в связи с наличием или заключением которых возникают права и обязанности", — отметила она.

Если может возникнуть ситуация, когда нужно доказать свою позицию, стоит иметь документ. Например, чтобы вернуть некачественный товар. "Конечно, закон содержит информацию о возможности покупателя ссылаться на свидетельские показания, и продавец может посмотреть историю кассовых операций, но наличие чека существенно ускорит процесс возврата денег за некачественный товар", — добавила юрист.

Единого перечня документов, которые нельзя выбрасывать, в законодательства нет. Однако лучше не выкидывать документы, связанные с недвижимым имуществом, такие как договор купли-продажи квартиры\дома\участка, договор аренды, социального найма, ордер на жилье, договор ДДУ (долевого участия в строительстве), договор об участии в жилищном или жилищно-строительном кооперативе, договор залога на недвижимое имущество.

"Что касается движимого имущества, не рекомендуем выбрасывать договор купли-продажи машины — если будут приходить штрафы можно было бы их оспорить. Например, если вы брали машину в аренду, сохраняйте этот договор на случай предъявления требований от собственника в случае повреждения машины не вами", — отметила Антонова.

Кредитные договоры, графики платежей, договоры и полисы страхования, договор на абонентское обслуживание телефонии, интернета, коммунальных услуг, договоры на поверку счетчиков рекомендуем сохранять обязательно. Это нужно для экономии энергии и времени в случае возникновения спорной ситуации. Да, в некоторых случаях можно запросить копию того или иного документа, но рассчитывать, что контрагент ее предоставит, нельзя. Россиянам напомнили, какие услуги ЖКХ подорожают с 1 декабря

Также эксперт советует сохранять договоры возмездного оказания услуг, например, по ремонту квартиры, обучению на курсах, оказанию стоматологических услуг и тд. Это необходимо на случай, если мы решим предъявить требование о расторжении договора или в случае,если претензии будут направлены в нашу сторону. Например, о внесении платежа по договору до 10 числа месяца, мы могли обоснованно отказать, сославшись на статью договора, которая предусматривает внесение платы до 25 числа каждого месяца.

Кроме того, стоит хранить документы, касающиеся трудовых отношений. "Рекомендуем базовые документы, регулирующие ваши трудовые отношения, сохранять. Трудовой договор и дополнительные соглашения к нему, должностную инструкцию, приказы", — добавила специалист.

Договор займа или долговую расписку тоже стоит припрятать: вне зависимости от того, давали ли в долг вы или должны вам. "Требования могут возникнуть у любой стороны этого договора, а для подтверждения своей позиции может понадобиться договор займа или расписка. Если вы давали в долг, а заемщик просрочил срок возврата, и вы решили обратиться в суд в подтверждение своих требований нужно предоставить договор займа или расписку. Если вы заемщик, на которого подали в суд, в суде также придется предоставить документы о том, что свои обязательства вы выполнили", — добавила юрист.

Квитанции по обязательным платежам также рекомендуется сохранять на случай спора о внесении или невнесении платы, например за коммунальные услуги, налоговые платежи, индивидуальным предпринимателям стоит сохранять документы об уплате взносов на обязательное страхование. Срок хранения таких документов тоже не регулируется законодательно, стоит придерживаться срока исковой давности — 3 года с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении права (ст. 196 ГК РФ), например по спорам связанным с оплатой гражданами жилого помещения и коммунальных услуг, применяется общий трехлетний срок исковой давности.

"Можно взять с запасом и хранить документы чуть больше трех лет. И помнить, что для некоторых правоотношений установлены другие сроки исковой давности — более длительные или более сокращенные (ст.197 ГК РФ)", — подытожила собеседница агентства.