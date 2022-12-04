МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Значительного снижения цен к Новому году стоит ждать лишь в традиционных сезонных сегментах вроде летних товаров. По прочим категориям товаров и услуг наилучшим выходом станет "осталось на месте" или "немного подорожало". Об этом рассказывает агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников. Курс побоку: какие цены ждут россиян в ближайшем будущем

По его словам, "даже если абстрагироваться от политики Банка России, почти все потребительские товары испытывают на себе влияние мировой инфляции". Например, рост цен на энергоресурсы толкает вверх цены на удобрения, что в свою очередь частично увеличивает импортные цены на пальмовое масло, которое также входит во многие продукты питания, поясняет он.

"Конечно, хотелось бы увидеть существенное падение в так называемых ажиотажных товарах, которые внезапно обрели популярность в связи с мобилизацией — консервы, туристическое оборудование, медикаменты. Сейчас спрос на них упал, но компаниям нужно восполнять запасы. Для этого приходится делать закупки уже по новым выросшим ценам", — говорит экономист.

При этом значительного роста цен на товары перед Новым годом он не ожидает — помешает достаточно низкий покупательский спрос.