МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Зарегистрировать право собственности на квартиру в реестре еще не означает стать ее собственником навсегда. Есть немало оснований для того, чтобы лишиться жилья, если сделка была проведена с ошибками, пояснила агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко. Юрист объяснила, какие бумаги нельзя выкидывать и почему

Во-первых, риски могут быть связаны с личностью продавца квартиры. Очевидные из них: недееспособность гражданина, то есть неспособность понимать значение своих действий (в силу болезни, возраста, состояния здоровья или употребления алкоголя). Признание недееспособным осуществляется по решению суда, однако, чтобы избежать этой ситуации, достаточно запросить справку о том, что продавец не находится на наркологическом и психоневрологическом учете.

"Если сделку заключил недееспособный, и это не выяснили заранее, она будет безусловно отменена судом", — подчеркнула Кудерко.

Во-вторых, это нахождение продавца в браке — текущем или расторгнутом. Квартира может являться совместной собственностью супругов и разделить ее можно даже спустя три и более года с момента развода.

Важно убедиться в том, что квартира не была приобретена в период брака. Для этого следует попросить у продавца паспорт с отметками о дате заключения и расторжения брака, а если таких отметок нет — предложите продавцу предоставить нотариально заверенный документ о том, что на дату покупки он не состоял в браке. Если продавец состоит в браке на момент сделки, требуется согласие супруга (супруги) на сделку или брачный договор. Это позволит избежать иска о признании договора недействительным.

"Права собственности можно лишиться по достаточно непредсказуемому основанию — банкротство продавца спустя даже несколько лет после сделки", — отметила Кудерко.

Риск удваивается, если в договоре указана заниженная цена. Как правило, официальная стоимость в нем занижена, а это стопроцентное основание для признания сделки убыточной для продавца-банкрота, как следствие, квартиру продадут с торгов для оплаты долгов кредиторов продавца. Стоит ли говорить о том, что оплату за квартиру вряд ли удастся вернуть.

"Покупка квартиры через ипотеку не исключает указанных рисков, скорее наоборот: расторжение договора купли-продажи будет являться основанием для досрочного взыскания ипотечного долга со всеми штрафами и неустойками", — убеждена эксперт. Оплата договора с использованием средств материнского капитала никак не ограничит возможность изъятия квартиры, вопреки бытующему мнению.

Минимизировать риски позволит внимательное планирование сделки, запрос документов у продавца и в госорганах (Росреестр), в договоре важно предусмотреть раздел с гарантиями и заверениями продавца на предмет отсутствия у него признаков банкротства, споров по имуществу и долгам.