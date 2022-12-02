Доцент Финогенова: за фиктивные сделки с маткапиталом грозит уголовная ответственность
МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Материнский капитал при рождении ребенка должен создавать определенное подспорье на будущее. Направления, на которые можно потратить эти деньги, четко прописаны в законе. Но бывают ситуации, когда даже при покупке жилья с использованием маткапитала россиян могут заставить эти средства вернуть. В отдельных случаях возможно и привлечение к уголовной ответственности, предупредила в беседе с агентством "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
"Для того, чтобы Пенсионный фонд обязал возвратить полученный маткапитал, необходимо доказать либо факт мошенничества (обналичивание средств материнского капитала, оформление фиктивных ипотечных договоров и проч.), либо доказан факт нецелевого использования денег", — отметила экономист.
Она напомнила, что две трети семей тратят эти средства на улучшение жилищных условий. Нецелевым расходованием, в этом случае, является использование маткапитала для приобретения непригодного для проживания помещения, в аварийном или в подлежащем сносу доме, а также для оплаты ремонта. Нельзя его также использовать и для оплаты потребительского кредита, перечислила эксперт.
Средства маткапитала не выдаются на руки получателю, вместо этого они переводятся из бюджета на специальный счет в ПФР и затем, по его заявлению, поступают на счет организации-получателя, оказавшей целевые услуги.
"Можно выделить два способа возврата маткапитала: добровольно и принудительно. В случае улучшения жилищных условий возврат маткапитала происходит принудительно в том случае, когда после покупки несовершеннолетним детям не были выделены доли. Кроме того, принудительный возврат возможен в случае оформления сделок при посредничестве компаний-мошенников, либо когда сделка носила фиктивный характер. Принудительный возврат осуществляется по решению суда, а получатели маткапитала в дальнейшем, как правило, теряют на него право", — рассказала Финогенова.
Собеседница агентства напомнила, что в ряде случаев могут не только заставить вернуть маткапитал, но оштрафовать или подвергнуть уголовному преследованию.
"Оштрафовать могут в случае выявления фиктивных сделок, к которым относятся: сделки по приобретению жилья при помощи компаний, занимающихся "обналичкой"; покупка жилья у ближайших родственников без выделения доли в ней всем членам семьи и лишь формального перехода прав собственности", — отметила специалист и добавила, что если дело открывается по статье "Мошенничество при получении выплат", то наказание может варьироваться от взыскания штрафа (120 тысяч руб.) до лишения свободы (на срок до 2-х лет), поскольку, например, по закону обналичивание материнского капитала является хищением средств у государства. Размер штрафа может оказаться выше (до 300 тысяч рублей), если в мошенничестве было задействовано сразу несколько граждан.
Степень ответственности зависит от целого ряда факторов: сколько участников было вовлечено в "схему"; был ли доказан факт использования служебного положения и прочие. Уголовная ответственность может наступить только если через суд будет доказан злой умысел получателя маткапитала, резюмировала она.
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