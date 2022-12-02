МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Материнский капитал при рождении ребенка должен создавать определенное подспорье на будущее. Направления, на которые можно потратить эти деньги, четко прописаны в законе. Но бывают ситуации, когда даже при покупке жилья с использованием маткапитала россиян могут заставить эти средства вернуть. В отдельных случаях возможно и привлечение к уголовной ответственности, предупредила в беседе с агентством "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Пенсии, ЖКХ и ОМС: что изменится в жизни россиян с 1 декабря

"Для того, чтобы Пенсионный фонд обязал возвратить полученный маткапитал, необходимо доказать либо факт мошенничества (обналичивание средств материнского капитала, оформление фиктивных ипотечных договоров и проч.), либо доказан факт нецелевого использования денег", — отметила экономист.

Она напомнила, что две трети семей тратят эти средства на улучшение жилищных условий. Нецелевым расходованием, в этом случае, является использование маткапитала для приобретения непригодного для проживания помещения, в аварийном или в подлежащем сносу доме, а также для оплаты ремонта. Нельзя его также использовать и для оплаты потребительского кредита, перечислила эксперт.

Средства маткапитала не выдаются на руки получателю, вместо этого они переводятся из бюджета на специальный счет в ПФР и затем, по его заявлению, поступают на счет организации-получателя, оказавшей целевые услуги.

"Можно выделить два способа возврата маткапитала: добровольно и принудительно. В случае улучшения жилищных условий возврат маткапитала происходит принудительно в том случае, когда после покупки несовершеннолетним детям не были выделены доли. Кроме того, принудительный возврат возможен в случае оформления сделок при посредничестве компаний-мошенников, либо когда сделка носила фиктивный характер. Принудительный возврат осуществляется по решению суда, а получатели маткапитала в дальнейшем, как правило, теряют на него право", — рассказала Финогенова.

Собеседница агентства напомнила, что в ряде случаев могут не только заставить вернуть маткапитал, но оштрафовать или подвергнуть уголовному преследованию. В ПФР рассказали, куда россияне тратят маткапитал

"Оштрафовать могут в случае выявления фиктивных сделок, к которым относятся: сделки по приобретению жилья при помощи компаний, занимающихся "обналичкой"; покупка жилья у ближайших родственников без выделения доли в ней всем членам семьи и лишь формального перехода прав собственности", — отметила специалист и добавила, что если дело открывается по статье "Мошенничество при получении выплат", то наказание может варьироваться от взыскания штрафа (120 тысяч руб.) до лишения свободы (на срок до 2-х лет), поскольку, например, по закону обналичивание материнского капитала является хищением средств у государства. Размер штрафа может оказаться выше (до 300 тысяч рублей), если в мошенничестве было задействовано сразу несколько граждан.

Степень ответственности зависит от целого ряда факторов: сколько участников было вовлечено в "схему"; был ли доказан факт использования служебного положения и прочие. Уголовная ответственность может наступить только если через суд будет доказан злой умысел получателя маткапитала, резюмировала она.