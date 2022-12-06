МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. После блокировки Instagram* (компания Meta*, которой принадлежит Instagram*, признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ) многие магазины в России остались без потока клиентов. Часть из них отправилась на маркетплейсы и в мессенджеры. Но если первый вариант обоснован и оправдан, то новая тенденция торговать через группы и каналы мессенджеров и соцсетей вызывает недоверие и опасения. Киберэксперт рассказал, как ускорить работу смартфона

Старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко назвал это "странной тенденцией". По его мнению, ее поддержат только постоянные клиенты продавца и перейдут за ним в другой медиа-канал. А вот новые клиенты будут находиться с трудом из-за недоверия к незнакомым группам в Telegram или WhatsApp.

Он отметил, что можно с уверенностью сказать, если вы получили ссылку на Telegram с предложением что-то купить, особенно "по акции", то это наверняка мошенники. Отсюда следует и логичный вопрос: "Зачем покупать в мессенджерах и в сомнительных группах?" Есть более официальные места, тем более уже больше месяца существует реестр доверенных площадок, запущенный Роскачеством и Росаккредитацией, сказал Кузьменко.

Эксперт назвал несколько главных опасностей во время шоппинга в соцсетях и группах мессенджеров.

Первое — это фишинговые ссылки. Работает это так: вам присылают ссылку, которая ведет на форму сбора конфиденциальных данных. Например, вы будете уверены, что оплачиваете товар, а на самом деле передаете данные злоумышленникам.

Также это продажа некачественного товара ("паленка").

"От этого не застрахованы даже маркетплейсы. Кроме того, схема "утром деньги, вечером стулья" здесь совсем не редкость. Как правило, оплату предлагают сделать переводом на карту. Казалось бы, быстро, удобно, но нет ни чека, ни доказательств, что купил что-то — и конечно, ни о каком возврата товара в течение 14 дней речи идти не будет", — объяснил Кузьменко. Назван способ избавиться от слежки через смартфон и засекретить все данные

Эксперт также напомнил о фейковых группах. Фальшивые страницы и сайты-однодневки могут создавать не только с целью продажи чего-либо, но и для обмана других пользователей, скрытой рекламы и спама.

Наконец, Кузьменко рассказал и о веб-скимминге. В этом случае киберпреступники обычно взламывают интернет-магазин, прячут вредоносный код на странице оформления заказа, а затем используют это ПО для сбора финансовых данных о покупателях.

Чтобы избежать подобных сценариев, владельцы онлайн-магазинов должны заботиться об информационной безопасности своих площадок. Но в случае с группами и каналами в мессенджерах на такое надеяться вряд ли приходиться.

WhatsApp — принадлежащее компании Meta* (деятельность Meta запрещена в России как экстремистская) приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.