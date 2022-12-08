МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Эксперты "Винного гида России" подвели итоги пятого ежегодного исследования качества игристых вин и шампанского, произведенных в виноделами нашей страны. Лучшим по соотношению цены и качества стало игристое вино брют белое, получившее от экспертов 83 балла при розничной цене чуть меньше 170 рублей за бутылку 0,75 литра, сообщили агентству "Прайм" в Роскачестве. Роскачество объявило лучшие красные и белые вина России

Были изучены 117 образцов продукции, наибольшее количество из которых (47 наименований, около 39%) составляли игристые категорий брют и экстра брют. Реже всего на полках встречаются красные игристые вина (около 7%). Исследование проводилось экспертной группой аккредитованных дегустаторов в специализированной аккредитованной лаборатории.

В этом году было исследовано более 15 торговых марок. Исследование показало, что около 92% всего исследованного вина соответствуют повышенному стандарту, установленному Роскачеством на уровне 78 баллов по 100-балльной шкале (для сравнения, в 2019 году этот же показатель составлял 72%). При этом почти половина всех вин была отмечена дегустаторами оценками 81 балл и выше, что соответствует уровню призового места на дегустационных конкурсах. Это также самый высокий показатель за все предыдущие годы исследований.

Лидерами в группе брют стали игристые вина, произведенные на Кубани стоимостью от 360 до 465 рублей за бутылку объемом 0,75 литра. В группе полусладких игристых два производителя из Крыма и один из Краснодарского края, стоимостью от 330 рублей до 519 рублей за бутылку. Эксперт рассказал, стоит ли хранить бутылки с вином в квартире годами

Лидером по соотношению цены и качества стало игристое вино брют белое, получившее от экспертов 83 балла при розничной цене чуть меньше 170 рублей за бутылку 0,75 литра.

"Большинство вин-победителей — это молодые образцы 2021 года урожая, сделанные недорогим акратофорным методом. Эксперты отметили их чистоту, свежесть,сортовые ароматы. Надо сказать, что 2021 год урожая был прохладным и дождливым,что негативно сказалось в ряде регионов на красных винах, но игристые и розовые вина,напротив, получились очень достойными. Это отметили наши дегустаторы, оценивая последний урожай", — прокомментировала результаты исследования директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель "Винного гида России" Олеся Буняева.