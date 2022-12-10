МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. На первое место в списке главных глобальных рисков сегодня ставят рецессию, замедление китайской экономики и рост инфляции. Для России также актуальны перебои в поставках импорта и снижение доходов от экспорта. А главный вызов — необходимость достичь экономического суверенитета, рассказал агентству "Прайм" замдиректора по науке ИМЭМО РАН Владимир Миловидов. И это только начало: доведет ли инфляция до бунтов Европу?

"Прогнозы в большинстве случаев не оправдываются, жизнь преподносит сюрпризы", — констатировал он, напомнив, что еще три года назад пандемия стояла в списке рисков чуть ли не на последнем месте, а в 2020-м оказалась на первом. Сегодня на первое место ставят мировую экономическую рецессию, замедление темпов экономического роста в Китае, рост инфляции.

"Для России также сохраняются риски снижения темпов экономического роста, инфляции, перебоев в поставках необходимых товаров, снижения доходов от экспорта", — подчеркнул эксперт.

По его словам, российская экономика уже продемонстрировала высокую адаптационную способность к беспрецедентным внешним шокам. Эту приспосабливаемость важно не утратить.

"Запад, теряя остатки здравого смысла, выстраивает вокруг российских энергоносителей частокол всевозможных искусственных препон: санкции, эмбарго, потолок цен", — убежден Миловидов.

Все это создает глобальные риски и ни для кого бесследно не пройдет.

Однако все же главный вызов и на 2023 год, и на среднесрочную перспективу — обеспечение технологического суверенитета России, а не достижение этой цели — самый существенный риск.

Полный текст интервью читайте на сайте "Прайма" в 10:00 в субботу 10 декабря