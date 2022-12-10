МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Технологическая зависимость России от Запада сильно преувеличена — речь всегда была о взаимовыгодной кооперации, а разрыв научных связей станет негативом для обеих сторон. Тем более, по ряду направлений Россия вместе с Китаем и Индией уже занимает высокие позиции, рассказал агентству "Прайм" замдиректора по науке ИМЭМО РАН Владимир Миловидов. Раскрыты способы, которые помогают экономить по-максимуму

"Откуда берется такой взгляд на ситуацию, при котором Россия питается из западных источников, а не они от нас? Если бы опыт и знания шли бы только с Запада в Россию, то зачем бы мы им?" — рассуждает он.

Кооперация, по его словам, всегда предполагает взаимный интерес. Она была, и это было выгодно обоим. "Обрыв научных связей — неприятная история, но она имеет обратный эффект и для Запада, не только для России", — считает Миловидов. К тому же научная мысль не имеет границ и, как правило, возникает повсеместно и зачастую одномоментно, добавил он.

"По числу признанных в мире научных публикаций по проблемам искусственного интеллекта Китай прочно занимает первое место, а Индия — третье, с обеих сторон "поджимая" США. По инженерным наукам в лидерах Китай, Индия четвертая, Россия седьмая, а по физическим наукам Россия на четвертом месте в мире", — напомнил экономист.

Перечень, по его мнению, можно продолжить, в нем Россия по многим позициям в десятке ведущих стран мира бок о бок с Китаем и Индией. Это один из индикаторов технологического суверенитета и новый вектор технологической кооперации.

Полный текст интервью читайте на сайте "Прайма" в 10:00 в субботу 10 декабря.