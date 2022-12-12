МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Последние исследования показывают полезные свойства кофе для здоровых людей, а также при некоторых заболеваниях. Однако есть категории людей, которым нельзя пить кофе или нужно ограничивать количество кофеина. Об этом рассказывает агентству "Прайм" врач-эндокринолог, врач-диетолог "СМ-Клиника", к.м.н. Оксана Михалева. Иммунолог раскрыла самые эффективные способы привыкнуть к холоду

В первую очередь это касается детей, беременных и кормящих женщин. В детском рационе кофе может появиться не ранее 12-летнего возраста и не более 1 чашки в день. Для здоровых взрослых нормальным может считаться употребление 2-3 чашек кофе в день, отмечает специалист.

"Особенно нужно соблюдать это правило беременным и кормящим женщинам, так как большее количество кофеина может негативно влиять на плод, вызывая повышенное сердцебиение", — предупреждает врач.

Употребление большого количества кофе может снизить всасывание железа в кишечнике у женщины и привести к анемии у ребенка, находящегося на грудном вскармливании. По словам эксперта, есть также данные, показывающие, что употребление большого количества кофе вызывает беспокойство и нарушение сна у младенцев, находящихся на грудном вскармливании. Названы способы снизить давление без лекарств

Кофе может быть вредным и людям с аритмией, то есть нарушением нормального ритма сердца. Особенно это относится к людям, страдающим тахикардией и мерцательной аритмией, а также артериальной гипертензией. Кофе может спровоцировать повышение давления. Однако если давление у пациента находится под контролем, то некрепкий кофе может быть безопасен, но в этом случае лучше проконсультироваться со своим врачом.

"В случае сердечно-сосудистых заболеваний работает правило "доза-эффект", то есть чем больше доза кофеина, тем выше риск, и наоборот", — говорит врач.

Чрезмерное употребление кофе (более 4-5 чашек в день) может повысить риск остеопороза, особенно у людей старше 50 лет.

Кофе нарушает всасывание ряда лекарственных препаратов, например, тироксина и некоторых препаратов для лечения сахарного диабета, остеопороза. "Пациентов, принимающих эти лекарства, врач должен предупредить о времени ограничения приема кофе (обычно это 40-60 минут после выпитой таблетки), иначе лечение может оказаться не эффективным", — объяснила Михалева.