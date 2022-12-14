МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. С 1 января 2023 года устанавливается новая величина прожиточного минимума. Эта величина составляет сумму, защищенную от взысканий по исполнительным документам. То есть должнику обязаны после всех взысканий по долгам оставлять на счетах сумму не меньше федерального или регионального прожиточного минимума на него самого и лиц, находящихся на его иждивении. Об этом рассказала агентству "Прайм" доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева. Финансист научил, как отличить "хороший" долг от "плохого"

При этом, если доход изначально не более прожиточного минимума, с него невозможны удержания, добавляет она.

"Указанная льгота предоставляется не автоматически, а только по заявлению должника. Для этого нужно обратиться в службу судебных приставов и указать банк и счет, с которого нельзя списать эту сумму", — поясняет юрист.

Взыскание долгов ниже прожиточного минимума допускается только по отдельным видам требований. Это выплаты алиментов, возмещение вреда здоровью и т.д.

Эксперт напомнила, что с нового года прожиточный минимум на душу населения составит 14 375 рублей, для трудоспособных граждан — 15 669 рублей, для детей — 13 944 рубля, а для пенсионеров — 12 363 рубля.

Прожиточный минимум устанавливается на федеральном уровне. Каждый субъект вправе установить свой показатель, который не может быть ниже общероссийского. Однако большинство регионов дублируют федеральный размер.

От величины прожиточного минимума зависит целый ряд показателей. Например, он используется при оценке нуждаемости и определении права на меры поддержки.

С повышением этой величины увеличиваются размеры выплат для семей с детьми с невысокими доходами, а также федеральных и региональных социальных доплат к пенсиям.