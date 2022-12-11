МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Экономика России справилась с первыми вызовами — 2022 год завершится в минусе, но будет далеко не таким провальным, как предсказывали весной. Уже началась адаптация к новым реалиям и есть определенные достижения. Они должны помочь справиться с вызовами, которые нам готовит грядущий год. Ударился о потолок и отлетел: что ждет рубль в ближайшие месяцы

Департамент исследований и прогнозирований Банка России констатировал, что кратковременный спад, с которым экономика столкнулась в первый месяц осени, успешно преодолен. Об этом свидетельствуют оперативные данные за вторую половину октября и ноябрь. Замедление темпов роста цен оказалось непродолжительным, и экономика вернулась в фазу стабилизации.

Выводы и рекомендации, озвученные департаментом, могут не совпадать с официальной позицией Банка России — это отмечено в бюллетене. Пока регулятор не комментировал новые данные статистики. Однако опрошенные "Прайм" эксперты уверены, что разногласий на этот счет быть не должно.

В течение всего уходящего года превалировали факторы, позволившие российской экономике пережить сложный период лучше, чем ожидали многие. Весной после начала введения санкций падение ВВП в нашей стране оценивалась в районе 8-9%, а инфляция около 20-22%. Теперь мы видим, что спад ВВП за 10 месяцев — чуть выше 2%, а инфляция около 12% (для сравнения, в странах Балтии вдвое выше). А рубль вместо ожидаемого ослабления продемонстрировал невиданное за долгие годы укрепление.

Что конкретно помогло России? Прежде всего, высокий уровень экспорта в первом полугодии. Он обеспечил стабильный бюджет на весь 2022 год.

"ВВП рос лучше ожиданий за счет бюджетных расходов, высоких объемов и цен на экспорт, низких темпов импорта до осени", — пояснил главный экономист агентства "Эксперт РА" Антон Табах.

Во вторую очередь, избежать наихудшего сценария и ограничиться минимальными потерями позволила работа финансового и экономического блока. "На блокировку активов ЦБ РФ ответили блокировкой активов нерезидентов, валютные ограничения позволили не допустить стремительного падения курса рубля. Кроме этого, у правительства были средства для поддержки секторов экономики, пострадавших от санкций", — перечисляет доцент кафедры экономики НИТУ МИСиС Лазарь Бадалов.

Конечно, остается немало проблем, например, спад реальных доходов населения и потребительской активности. Но пессимистичные прогнозы не сбылись, и это признают даже за рубежом. Аналитик объяснил, кто и как "подорвет" доллар

ГЛОБАЛЬНЫЙ МИНУС

Вместе с тем, в целом год закончится в минусе. Минэкономразвития ожидает, что спад составит 2,9%, Центробанк — 3-3,5%. Оценки большинства экспертов разнятся в пределах 2,3-4%. Они отмечают, что на данный момент в экономике сохраняется высокий градус неопределенности.

По данным Росстата, в октябре промпроизводство снизилось на 2,6%. При этом динамика по отраслям разная. Так, снижение добычи полезных ископаемых ускорилось, а в обрабатывающей сфере, напротив, замедлилось.

"Из релевантной статистики на ноябрь есть данные о потребительских ценах, части финансовых потоков и опросы предприятий. Последние говорят о стабилизации ожиданий, но оценки предприятий текущего спроса и объемов производства сместились вниз и обратно пока не выросли", — констатирует директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.

Если в первом полугодии во многом удавалось выживать за счет дорогих энергоносителей и слабого импорта, то во втором ситуация изменилась. Импортеры начали налаживать новые торговые цепочки. Профицит торгового баланса за девять месяцев вырос до рекордных 251 миллиарда долларов и, как ожидается, по итогам года рекорд сохранится. При этом снизились доходы от экспорта нефти и газа. Экономика начала перестраиваться под новые реалии, но в целом по-прежнему демонстрирует устойчивость.

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

По мнению Куликова, ближайшие месяцы также пройдут под знаком продолжающегося экономического спада. "В годовом выражении, как, возможно, и в квартальном, отрицательные цифры мы вероятнее всего увидим и в начале следующего года", — считает он. Шаг в неизвестность: чем обернется эмбарго и потолок цен на нефть из России

Действительно, наступающий год Черного кролика подготовил российской экономике новые испытания. И это вовсе не санкции — их запас исчерпан даже у самых непримиримых противников России. А вот ситуация на рынке энергоносителей нуждается в пристальном внимании.

Прежде всего, это введение потолка цен на российскую нефть. "Он влечет дополнительные издержки для экономики, тем не менее, не будет критическим фактором", — считает старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Ходжа Кава.

За то время, пока Запад готовил "нефтяной потолок", объем экспорта российской нефти в Европу уже значительно снизился. Так, по оценке Международного энергетического агентства, октябрьский экспорт нефти из России в ЕС составил 1,5 миллиона баррелей в сутки, что на 1 миллион ниже уровня до спецоперации. Поставки нефтепродуктов были на уровне миллиона баррелей в сутки (включая 600 тысяч баррелей дизельного топлива), что ниже того же уровня на 300 тысяч баррелей в сутки.

Необходимо найти покупателя на выпадающие объемы. Поэтому главный вызов — переориентация на новые рынки сбыта энергоносителей. Это во многом зависит от того, в каком состоянии будет экономика Китая и Индии. Именно они определяют неевропейский спрос на нефть. Китай уже начал смягчать антиковидные ограничения, и полный выход из этого режима ожидается к середине лета. В этом случае экономика КНР начнет активно расти, что повлечет за собой рост спроса на энергоносители. Экономика Индии также нацелена на рост — задача властей страны превысить допандемийный уровень. В нефти новый стресс, но рубль молодец

Не меньшие опасения вызывает повышенная вероятность глобальной рецессии, которая может привести к снижению спроса и, как следствие, к падению цен на нефть и газ. Тогда несладко придется всем, и России в том числе.

Еще один вызов — необходимость структурной трансформации экономики в условиях внешнего давления и снижения численности активного трудоспособного населения. Претерпеть изменения должно практически все — география экспорта и импорта, объем производства и его локализация, уровень включенности в международные экономические цепочки, спрос на специалистов определенных специальностей, технологические процессы. Для этого необходим целый комплекс слаженных мер.

Иными словами, весь багаж возможностей и проблем, который скопился на сегодня, российская экономика возьмет с собой в 2023 год, который — совершенно точно — будет непростым, но при этом очень важным и интересным.