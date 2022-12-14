Эксперт Поздняков рассказал, что мошенникам достаточно минимума данных из соцсетей
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Пользователи социальных сетей, которые держат аккаунты открытыми, могут по неосторожности или по незнанию публиковать там данные о себе, которые, на первый взгляд, не представляют никакого риска. Однако мошенникам достаточно минимальной информации о человеке, чтобы узнать остальное, рассказывает агентству "Прайм" юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.
Именно по это причине нужно держать свои аккаунты закрытыми, а внутри них не публиковать следующую информацию:
∙ номер мобильного телефона
∙ e-mail (адрес электронной почты)
∙ ник в Telegram
∙ дату рождения
∙ адрес
∙ ИНН
∙ Номер автомобиля (включая фото номеров)
∙ Bitcoin-кошелек
По словам эксперта, злоумышленники смогут проверить и собрать информацию о вас, имея что-то из вышеперечисленного, за считанные секунды. Для пробива и сбора информации используются Telegram-боты. Большинство ботов опирается на открытые источники, для чего эксплуатируют API различных служб и интернет-ресурсов. Другие используют слитые базы данных, хотя информация в них и может устаревать.
Иногда получение информации таким путем мошенникам не будет стоить ничего, в других случаях они платят совсем небольшие суммы.
"Глубина найденной информации будет зависеть от оставленного человеком цифрового следа. Чем больше вы наследили, тем больше информации о вас соберут. А добытой информации будет достаточно для использования ее в целях социальной инженерии или для шантажа. Поддастся ли человек на уловки мошенников, будет зависеть в том числе и от его финансовой грамотности", — уверяет специалист.
Он предупреждает, что защититься от подобных действий сложно. Даже у вас будет чистый и закрытый аккаунт в ВК или одноклассниках, мошенники могут попытаться собрать всю информацию о вас, зная лишь ник в соцсетях.
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