МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Пользователи социальных сетей, которые держат аккаунты открытыми, могут по неосторожности или по незнанию публиковать там данные о себе, которые, на первый взгляд, не представляют никакого риска. Однако мошенникам достаточно минимальной информации о человеке, чтобы узнать остальное, рассказывает агентству "Прайм" юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. Эксперты рассказали, как распознать взлом смартфона

Именно по это причине нужно держать свои аккаунты закрытыми, а внутри них не публиковать следующую информацию:

∙ номер мобильного телефона

∙ e-mail (адрес электронной почты)

∙ ник в Telegram

∙ дату рождения

∙ адрес

∙ ИНН

∙ Номер автомобиля (включая фото номеров)

∙ Bitcoin-кошелек

По словам эксперта, злоумышленники смогут проверить и собрать информацию о вас, имея что-то из вышеперечисленного, за считанные секунды. Для пробива и сбора информации используются Telegram-боты. Большинство ботов опирается на открытые источники, для чего эксплуатируют API различных служб и интернет-ресурсов. Другие используют слитые базы данных, хотя информация в них и может устаревать. Киберэксперт развеял распространенный миф о прослушке телефона

Иногда получение информации таким путем мошенникам не будет стоить ничего, в других случаях они платят совсем небольшие суммы.

"Глубина найденной информации будет зависеть от оставленного человеком цифрового следа. Чем больше вы наследили, тем больше информации о вас соберут. А добытой информации будет достаточно для использования ее в целях социальной инженерии или для шантажа. Поддастся ли человек на уловки мошенников, будет зависеть в том числе и от его финансовой грамотности", — уверяет специалист.

Он предупреждает, что защититься от подобных действий сложно. Даже у вас будет чистый и закрытый аккаунт в ВК или одноклассниках, мошенники могут попытаться собрать всю информацию о вас, зная лишь ник в соцсетях.