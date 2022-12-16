МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Как мы и предполагали, регулятор сохранил ключевую ставку на нынешнем уровне — 7,5%, даже несмотря на то, что инфляция во вторую неделю декабря в годовом выражении ускорилась до 12,65%. Однако проинфляционные факторы никуда не делись, поэтому в следующем году ставка может быть повышена, заявил Прайм" руководитель Аналитического центра Банки.ру Дмитрий Хмелев. Банк России отметил рост проинфляционных рисков

Аналитик уверен, что основной эффект от проинфляционных факторов можно ожидать уже в следующем году. К ним прежде всего можно отнести:

• Рост дефицита бюджета по итогам 2022 года в 2% от ВВП. (ранее оценивался в 0,9% ВВП);

• Последствия введения потолка цен на российскую нефть;

• Перенос с 2023 года индексации тарифов ЖКХ на декабрь 2022.

По мнению аналитика, вероятнее всего, ЦБ необходимо сначала проанализировать последствия этих событий и только после этого вносить какие-то изменения в денежно-кредитную политику.

"Однако, с учетом перечисленных проинфляционных факторов, а также риторики регулятора об ужесточении денежно-кредитной политики мы ожидаем, что в следующем году ЦБ может перейти к повышению ключевой ставки", — прогнозирует Хмелев.

Несмотря на сохранение ключевой ставки на уровне 7,5% с 19 сентября, ставки по вкладам в последние несколько месяцев выросли, пусть и не очень существенно. Такое повышение отчасти спровоцировано реакцией банков на отток средств населения: по данным ЦБ с начала года, средства населения (без эскроу) сократились на 0,5 трлн рублей, при этом отток в сентябре составил 458 млрд рублей, а в октябре 98 млрд рублей. Основные пиковые периоды пришлись на февраль, когда ставки были резко подняты, и сентябрь. Соответственно, до конца декабря, несмотря на сохранение ключевой ставки, мы ожидаем продолжение общего роста ставок по вкладам из-за новогодний акций и спецпредложений.

Движение ключевой ставки в течение 2022 года, разумеется, сильно влияло и на рынок кредитования, отметил Хмелев. Банк России повторил нейтральный сигнал по ключевой ставке

"Довольно быстрое снижение ставки и льготные программы немного стимулировали кредитование, правда, уже в сентябре-октябре банки начали повышать ставки по кредитам и пересматривать требования к заемщикам. Это не сильно связано с сохранением ключевой ставки на уровне 7,5%, скорее с "отыгрышем" пиковых кризисных точек этого года, влияющих на поведение заемщиков и клиентов банков", — отметил аналитик.

Количество выданных кредитов сокращалось в марте-апреле, потом показывало некий восстановительный рост, но снова пошло на спад в сентябре и октябре. По мнению Хмелева, ожидается некоторый "откат" после сентябрьской кризисной волны — определенное улучшение динамики роста кредитования.

"На наш взгляд сохранение ключевой ставки на уровне 7,5%, не сможет существенно повлиять на рынок. Если рынок не накроет очередной кризисной волной, то мы увидим восстановительный рост кредитования по многим направлениям при сохранении тренда на умеренный рост ставок по кредитам", — резюмировал аналитик.