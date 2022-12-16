Аналитик Хмелев: в следующем году ЦБ может перейти к повышению ключевой ставки из-за инфляции
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Как мы и предполагали, регулятор сохранил ключевую ставку на нынешнем уровне — 7,5%, даже несмотря на то, что инфляция во вторую неделю декабря в годовом выражении ускорилась до 12,65%. Однако проинфляционные факторы никуда не делись, поэтому в следующем году ставка может быть повышена, заявил Прайм" руководитель Аналитического центра Банки.ру Дмитрий Хмелев.
Аналитик уверен, что основной эффект от проинфляционных факторов можно ожидать уже в следующем году. К ним прежде всего можно отнести:
• Рост дефицита бюджета по итогам 2022 года в 2% от ВВП. (ранее оценивался в 0,9% ВВП);
• Последствия введения потолка цен на российскую нефть;
• Перенос с 2023 года индексации тарифов ЖКХ на декабрь 2022.
По мнению аналитика, вероятнее всего, ЦБ необходимо сначала проанализировать последствия этих событий и только после этого вносить какие-то изменения в денежно-кредитную политику.
"Однако, с учетом перечисленных проинфляционных факторов, а также риторики регулятора об ужесточении денежно-кредитной политики мы ожидаем, что в следующем году ЦБ может перейти к повышению ключевой ставки", — прогнозирует Хмелев.
Несмотря на сохранение ключевой ставки на уровне 7,5% с 19 сентября, ставки по вкладам в последние несколько месяцев выросли, пусть и не очень существенно. Такое повышение отчасти спровоцировано реакцией банков на отток средств населения: по данным ЦБ с начала года, средства населения (без эскроу) сократились на 0,5 трлн рублей, при этом отток в сентябре составил 458 млрд рублей, а в октябре 98 млрд рублей. Основные пиковые периоды пришлись на февраль, когда ставки были резко подняты, и сентябрь. Соответственно, до конца декабря, несмотря на сохранение ключевой ставки, мы ожидаем продолжение общего роста ставок по вкладам из-за новогодний акций и спецпредложений.
Движение ключевой ставки в течение 2022 года, разумеется, сильно влияло и на рынок кредитования, отметил Хмелев.
"Довольно быстрое снижение ставки и льготные программы немного стимулировали кредитование, правда, уже в сентябре-октябре банки начали повышать ставки по кредитам и пересматривать требования к заемщикам. Это не сильно связано с сохранением ключевой ставки на уровне 7,5%, скорее с "отыгрышем" пиковых кризисных точек этого года, влияющих на поведение заемщиков и клиентов банков", — отметил аналитик.
Количество выданных кредитов сокращалось в марте-апреле, потом показывало некий восстановительный рост, но снова пошло на спад в сентябре и октябре. По мнению Хмелева, ожидается некоторый "откат" после сентябрьской кризисной волны — определенное улучшение динамики роста кредитования.
"На наш взгляд сохранение ключевой ставки на уровне 7,5%, не сможет существенно повлиять на рынок. Если рынок не накроет очередной кризисной волной, то мы увидим восстановительный рост кредитования по многим направлениям при сохранении тренда на умеренный рост ставок по кредитам", — резюмировал аналитик.
https://1prime.ru/exclusive/20221216/839201976.html