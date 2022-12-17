МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Услуга заказа доставки на дом пластиковой банковской карты существует, однако она подразумевает определенные риски, связанные с мошенничеством, рассказал агентству "Прайм доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. Психолог назвал простой способ защитить номер банковской карты

По его словам, не исключены риски мошенничества, особенно в тех случаях, когда инициаторами такой услуги становятся "псевдобанки". Клиент не успевает проверить эту "инициативу" кредитной организации, в результате его персональные данные попадают не в те руки. Есть риск, что по фото паспорта наберут кредитов.

"Я бы рекомендовал оформлять карту непосредственно в отделении банка, чтобы исключить возможные риски", — советует эксперт.

К тому же на дом оформляют и привозят один вид пластиковой карты, тогда как в отделении банка выбор куда как шире. Основные платежные системы, карты, которых могут быть эмитированы банками России: "Мир", Union Pay. Можно выбрать между дебетовой и кредитной картой.

И, конечно, современные технологии позволяют сразу присвоить новому "пластику" пин-код. Причем делает это сам потребитель через специальный терминал, тогда как при доставке на дом пин-код содержится в специальном конверте, что создает определенные риски его потери или кражи при транспортировке.