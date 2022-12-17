МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Услуга заказа доставки на дом пластиковой банковской карты существует, однако она подразумевает определенные риски, связанные с мошенничеством, рассказал агентству "Прайм доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. 

Банковские карты международных платежных систем VISA

Психолог назвал простой способ защитить номер банковской карты

По его словам, не исключены риски мошенничества, особенно в тех случаях, когда инициаторами такой услуги становятся "псевдобанки". Клиент не успевает проверить эту "инициативу" кредитной организации, в результате его персональные данные попадают не в те руки. Есть риск, что по фото паспорта наберут кредитов.

"Я бы рекомендовал оформлять карту непосредственно в отделении банка, чтобы исключить возможные риски", — советует эксперт.

К тому же на дом оформляют и привозят один вид пластиковой карты, тогда как в отделении банка выбор куда как шире. Основные платежные системы, карты, которых могут быть эмитированы банками России: "Мир", Union Pay. Можно выбрать между дебетовой и кредитной картой.

И, конечно, современные технологии позволяют сразу присвоить новому "пластику" пин-код. Причем делает это сам потребитель через специальный терминал, тогда как при доставке на дом пин-код содержится в специальном конверте, что создает определенные риски его потери или кражи при транспортировке.