МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Россияне все чаще предпочитают пластиковые карты, однако мошенники тоже не дремлют и совершенствуют уловки, чтобы украсть чужие деньги. Что владельцы карт делают неправильно и как минимизировать риск попасть на удочку преступников, рассказала агентству "Прайм" директор департамента карточного бизнеса и лояльности Московского кредитного банка (МКБ) Татьяна Курзякова. Россиянам объяснили, когда банк блокирует карту "просто так"

Далеко не все внимательно следят за своей картой и платежными аксессуарами в общественных местах. Этим пользуются мошенники, которые часто подсматривают нужную им информацию. Бывает, что на банкоматах устанавливают устройства считывания карты, камеры, направленные на клавиатуру и иные подобные устройства. Многие их не замечают, а напрасно.

"Важно, чтобы трехзначный код с обратной стороны карты не появлялся в поле зрения посторонних, особенно когда пользуетесь банкоматом. Не носите записанный ПИН-код вместе с картой в кошельке. Если потеряли карту, то немедленно заблокируйте ее в мобильном приложении, интернет-банке или позвоните в центр поддержки клиентов банка", — советует эксперт.

Многие часто совершают необдуманные денежные переводы на случайные карты — если вы не уверены в получателе на 100%, этого делать не следует. "Обязательно проверяйте данные перед отправкой, чтобы не сделать опечатку. В противном случае придется договариваться с получателем перевода, банк не сможет помочь", — добавила эксперт.

Пользователей карт постоянно предупреждают о том, что переходить по подозрительным ссылкам опасно, но эту ошибку продолжают совершать. Не стоит упоминать данные своей карты в переписке с продавцами или покупателями на маркетплейсах, лучше сделать перевод по номеру телефона. Вообще для таких сделок стоит завести отдельную карту без лишних сумм. Пополнять ее можно прямо перед покупкой.

Установите функцию получения СМС-сообщений о транзакциях и следите, чтобы там было указано имя продавца или магазина, а не просто операция по переводу с карты на карту. "Такие простые решения будут особо необходимы, если вы выпускаете карту для пожилых людей", — объяснила она.

Безопасность покупок можно повысить, используя безымянные карты, которые предлагают многие банки, цифровые карты и платежные кольца. Это стильный, функциональный и удобный аксессуар для бесконтактных покупок. Он не требует подзарядки, на нем нет номера и данных о его владельце, что повышает безопасность его использования, подытожила эксперт.