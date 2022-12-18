МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. При благоприятных внешних условиях в виде стабильной ситуации на рынке энергоносителей, пара доллар/рубль в рамках предстоящей недели может вернуться в нижнюю половину диапазона 63-65 рублей, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич. Аналитик рассказал, когда Центробанк вынет ставки из "заморозки"

По итогам недели рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. По мнению собеседника агентства, давление на него оказывали как пониженное предложение иностранных валют со стороны экспортеров, так и опасения, связанные со среднесрочными факторами. При этом национальная валюта проигнорировала уверенное восстановление цен на нефть, прошедшее в первой половине недели. В итоге, пара доллар/рубль прибавила чуть более 3,5% и смогла полноценно закрепиться в верхней половине диапазона 63-65 рублей и даже протестировала его верхнюю границу, сказал Зварич.

Однако пока данная волна роста не получила продолжения, констатировал аналитик. Более того, в рамках предстоящей недели национальная валюта может попытаться отыграть часть потерь прошедшей недели.

"Этому будет способствовать рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, которые будут накапливать рублевую ликвидность в преддверии пика налоговых выплат, приходящегося на 26 декабря. В результате, рубль получит дополнительную поддержку, что, при прочих равных будет способствовать его восстановлению", — объяснил Зварич.

При этом, давление на евро и юань будет существеннее, за счет сильных позиций доллара на международном валютном рынке — жесткая риторика ФРС США по итогам заседания в среду будет поддерживать американскую валюту, добавил собеседник "Прайм". Раскрыты ошибки, которые разоряют владельцев банковских карт

Что же касается среднесрочных факторов, то среди них Зварич выделил рост спроса на иностранную валюту со стороны импортеров, на фоне роста объемов поставок зарубежных товаров. Плюс к этому, из-за ухудшения ситуации в мировой экономике возможно снижение цен на товарных рынках, что скажется на притоке валюты в страну со стороны экспортеров. Аналитик также отметил и возобновление покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила. В результате, после прохождения пика налоговых выплат и ухода поддержки рубля со стороны экспортеров, данные факторы могут снова выйти на первый план и привести к возобновлению ослабления рубля и новым попыткам выхода вверх из диапазона 63-65 рублей, считает он.

Подводя итог, Зварич напомнил, что доллару не удалось преодолеть отметку 65 рублей в июле и октябре текущего года. "Тем не менее, обозначенные факторы могут поспособствовать подъему американской валюты выше данного уровня в начале 2023 года", — резюмировал он.