МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. С 1 января в России повышается максимальная сумма выплаты по больничному листу — дневной "потолок" составит 2 736,99 рублей, а за месяц (31 день) — 84 846,69 рублей. Это касается тех, чей стаж превышает восемь лет — в этом случае по больничному листу можно получить 100% от среднего заработка, но не больше означенной суммы, рассказали агентству "Прайм" в пресс-службе Фонда социального страхования. Юрист рассказала, как получить больше отпускных

"Методика расчета остается прежней — оплата больничного напрямую зависит от дохода работника за два предыдущих года и стажа. Если стаж менее пяти лет, человек получает только 60% от среднего заработка. Если стаж от пяти до восьми лет- пособие составляет 80%", — пояснили в ФСС.

Кроме того, со следующего года выплаты по больничному листу будут получать и сотрудники, работающие по договорам ГПХ. 1 января 2023 года вступят в силу поправки Федерального закона от 14.07.2022 N 237-ФЗ, по которым дополняется список застрахованных лиц в системе обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Застрахованными будут и лица, с которыми заключены гражданско-правовые договоры (ГПД), а именно:

— гражданско-правовой договор на выполнение работ, оказание услуг;

— договоры авторского заказа;

— договоры об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, издательские лицензионные договоры, лицензионные договоры о предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства. Власти подготовили проекты документов о выплатах медработникам с января

"Данное новшество означает, что работники — исполнители по ГПД будут иметь право в 2023 году на пособие по временной нетрудоспособности, если в 2022 году сумма страховых взносов, исчисленная страхователями с выплат в его пользу в рамках трудовых отношений, составляла в совокупном размере не менее стоимости страхового года", — пояснили в службе.

Стоимость страхового года равна МРОТ на начало года x 12 месяцев x 2,9%. На начало 2022 года МРОТ составлял 13 890 рублей, таким образом, стоимость страхового года для работников по ГПД составит 4 833,72 рубля. При этом если в местности применяется районный коэффициент, то МРОТ должен быть увеличен на него, подчеркнули в ФСС.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности для работников по договору ГПХ будет таким же как для работников по трудовым договорам, исходя из заработка за 2 года, или из МРОТ, если заработок был маленький.