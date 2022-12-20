МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Мошенники придумывают все новые и новые схемы для обмана россиян, используя в том числе и новостную повестку, и бытовые истории. Несмотря на то, что люди уже получили достаточную закалку и устойчивость к таким схемам, риск оказаться обманутым есть даже у самых информированных, предупредил читателей агентства "Прайм" руководитель департамента по противодействию мошенничеству "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.
"Полностью обезопасить себя от схем мошенников практически невозможно — всегда остается вероятность совпадения факторов, когда люди становится максимально уязвимыми", — отметил эксперт.
Он привел в пример ситуацию, когда человек заказал в банке новую карту и ожидает курьерскую доставку.
"После получения карты через 10-15 минут ему поступает звонок: звонит якобы представитель банка, чтобы активировать только что полученную карту", — пояснил Сизов.
На первый взгляд, в разговоре звучат логичные и ожидаемые от сотрудника банка вопросы, и мало кто из обычных граждан сразу поймет, что звонит злоумышленник. Именно в таких ситуациях, когда бдительность притупляется, человек наиболее уязвим, подытожил специалист.