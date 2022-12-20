МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Мошенники придумывают все новые и новые схемы для обмана россиян, используя в том числе и новостную повестку, и бытовые истории. Несмотря на то, что люди уже получили достаточную закалку и устойчивость к таким схемам, риск оказаться обманутым есть даже у самых информированных, предупредил читателей агентства "Прайм" руководитель департамента по противодействию мошенничеству "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов. Юрист раскрыл, как мошенники могут узнать баланс на карте

"Полностью обезопасить себя от схем мошенников практически невозможно — всегда остается вероятность совпадения факторов, когда люди становится максимально уязвимыми", — отметил эксперт.

Он привел в пример ситуацию, когда человек заказал в банке новую карту и ожидает курьерскую доставку.

"После получения карты через 10-15 минут ему поступает звонок: звонит якобы представитель банка, чтобы активировать только что полученную карту", — пояснил Сизов.

На первый взгляд, в разговоре звучат логичные и ожидаемые от сотрудника банка вопросы, и мало кто из обычных граждан сразу поймет, что звонит злоумышленник.

Именно в таких ситуациях, когда бдительность притупляется, человек наиболее уязвим, подытожил специалист.