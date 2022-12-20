МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Как показал 2022 год, не все иностранные валюты, даже из шести основных конвертируемых, одинаково полезны для кошелька россиянина. Агентство "Прайм" спросило у финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, какие деньги лучше покупать в следующем 2023 году и стоит ли это делать вообще. Аналитик предложил запастись валерьянкой после "парада ставок" центробанков

"Покупать валюты недружественных стран я бы не стал. Мосбиржа прекратила торги британским фунтом. Если НКЦ попадет под санкции, то биржа остановит торги долларом и евро. Инвестировать в иностранную валюту недружественных стран нужно ровно столько, сколько нужно для зарубежных поездок и других деловых и личных целей", — первым делом заявил эксперт.

По его мнению, пока ситуация в геоэкономике не стабилизируется, стоит отказаться от покупок евро и доллара. "При относительно крепком рубле рассматривать инвестиции в валюту западных стран не стоит и вовсе", — добавил Антонов.

Валюты дружественных стран неинтересны из-за своей низкой ликвидности. Остается только валютный трейдинг, но для этого нужен опыт торговли и умение рассчитывать риски по сделкам, предупредил собеседник агентства. По праву сильного: кто тащит доллар вверх, а затем обрушит с пьедестала

"Если торговать, то на Мосбирже вместо доллара и евро можно использовать китайский юань. С начала весны уходящего года интерес к китайскому юаню сильно вырос со стороны россиян, но он пока не стал ведущей мировой резервной валютой. Соответственно, инвестиции в юань тоже рискованные, к тому же китайская валюта славится своим нерыночным курсообразованием и не является первоклассным инвестиционным активом", — считает аналитик.

Он отметил, что сам по себе российский рубль демонстрирует заметные успехи в уходящем году даже на фоне заметной просадки в декабре. У пары доллар/рубль сильная зона сопротивления 70-72 руб., евро/рубль — в зоне 72,50 — 75,00 руб. и вряд ли стоит ожидать удорожания доллара и евро выше этих отметок в начале следующего года. "Сегодня именно к этим уровням и движутся курсы доллара и евро к рублю. Торговые объемы по доллару и евро сильно упали. Немного опустившиеся цены на нефть снизили выручку экспортеров, что сдвинуло дисбаланс между спросом и предложением в сторону иностранных валют", — подытожил он.