МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Некоторая волатильность доллара к мировым валютам вовсе не означает, что он вот-вот рухнет: говорить о конце долларовой империи на сегодняшний день рано, ведь в этой валюте сосредоточено около 60% мировых валютных резервов, пояснил агентству "Прайм" доцент кафедры интегрированных коммуникаций школы медиакоммуникаций Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Николай Кульбака. Похоронить или заспиртовать: судьбу доллара решат США

По его словам, доллар сохраняет свою силу по нескольким причинам. Во-первых, в качестве мировой валюты удобнее иметь какую-то одну денежную единицу. Здесь работает положительная обратная связь: если большинство использует доллар, то и мне выгодно использовать доллар.

Вторая причина прозаична: за главной мировой валютой должна стоять крупная экономика. Например, японская иена просто не может стать лидером, поскольку ВВП Японии составляет всего около 6% от мировой экономики.

Третья причина — главная мировая валюта должна быть устойчивой. И это означает, что такая валюта должна обладать надежной и стабильной историей.

"Поэтому в ближайшие 5-10 лет едва ли можно ожидать смещение доллара другой валютой, однако это не значит, что страны будут отказываться от выгодных альтернатив", — считает эксперт.