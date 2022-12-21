МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Мошенники постоянно корректируют способы обмана граждан в зависимости от меняющейся обстановки. Так, в схеме, согласно которой жертва берет зеркальные кредиты, чтобы мифические злоумышленники не смогли взять кредит на ее имя, мошенники теперь детально разъясняют, что нужно говорить сотруднику банка. Об этом рассказывает агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Киберспециалист объяснил, как мошенники обводят вокруг пальца любого

По его словам, схема, согласно которой жертва берет зеркальные кредиты, чтобы мифические злоумышленники не смогли взять кредит на ее имя, уже знакома банковским сотрудникам. Они частенько стали спрашивать у пенсионеров о целях, на которые те решили взять кредит.

"Так вот, предвидя эту ситуацию, мошенники обучают жертву, что сказать банкирам. Например, на празднование Нового года, на подарки близким, на отдых в санатории, на похороны или свадьбу. Самое удивительное, что жертвы, безоговорочно доверяя мошенникам, в банках озвучивают именно такие версии. Все это помогает мошенникам осуществить свои нечистоплотные замыслы", — говорит эксперт.

Далее они заставляют жертву разместить полученные средства на своем счету и затем направить разными платежами по нескольким десяткам адресов.

Поэтому выход один — изначально не верить басням про "злоумышленников", оформляющих кредит на имя гражданина, и версию о том, что взятие зеркального кредита может разрушить планы преступников. "Как раз наоборот, такие действия и нужны негодяям. Будьте осторожны и берегите себя", — предупреждает юрист.