МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Бывают ситуации, при которых выплата денег по кредиту для заемщика становится невозможной. В каких случаях банк может простить долг, насколько это реально и чем грозит должнику, рассказывает агентству "Прайм" адвокат МКА "Центрюрсервис" Екатерина Тютюнникова. Экономист назвал способы законно не платить по кредиту

Прощение долга — это освобождение кредитором должника от имущественной обязанности (статья 415 ГК РФ). По ее словам, заемщик может сам проявить инициативу и направить в банк обращение с просьбой о прощении долга в связи с отсутствием денежных средств и имущества.

"Однако банки крайне редко идут прощение долга в связи с невыгодностью процедуры, ведь на проблемные кредиты финансовая организация обязана создать резерв", — отмечает она.

При прощении долга либо подписывается договор между банком и должником, либо банк направляет должнику уведомление о принятом решении.

Эксперт напомнила, что, помимо действующего законодательства, у банков есть внутренние регламенты, предусматривающие взыскание просроченной задолженности.

"Поэтому банку проще "отработать" задолженность через суд, списать как безнадежную к взысканию, чем просто простить долг", — указывает она.

Заемщику стоит помнить, что прощение долга является даром. В результате у него образуется экономическая выгода в виде экономии на расходах по погашению долга и налогооблагаемый доход (определение Верховного Суда РФ от 16 декабря 2020 года № 49-КАД20-2-К6). Экономист назвал риски банковских вкладов

После прощения долга банк или удержит налог, или направит уведомление в налоговый орган о полученном доходе (письмо ФНС от 17 августа 2022 года № СД-4-3/10775@).

Чаще, чем прощение долга, банки практикуют признание задолженности безнадежной и ее списание. Порядок признания задолженности безнадежной регламентирован положениями Банка России.

"Банк должен "просудить" долг, предъявить исполнительный документ приставам, получить от них, например, акт о невозможности взыскания в связи с отсутствием имущества у должника. А затем уполномоченный орган банка примет решение о признании задолженности безнадежной и ее списанию", — объясняет Тютюнникова.

По ее словам, после такой процедуры у должника не возникает обязанности оплатить налог с суммы списанного долга (письмо Минфина России от 7 июня 2022 года № 03-04-06/53884).

В любом случае решение о прощении долга или о признании задолженности безнадежной ко взысканию и ее списании принимаются банком не быстро. Чаще всего это происходит после истечения общего срока исковой давности, а это три года.

Чаще заемщики, не дожидаясь решения банка, инициируют процедуру своего банкротства, пояснила адвокат.