МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Экономика Азии обладает несколькими преимуществами. Это практически неисчерпаемый человеческий ресурс, перенос бизнеса из других регионов, возможность закупать топливо с дисконтом, в отличие от Европы, активное развитие внешней торговли и электронной коммерции, рассказал агентству "Прайм" старший партнер, директор по международному сотрудничеству компании ChangeLab Вадим Тимохин. 

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"Одно из значимых преимуществ — человеческий ресурс: работоспособного населения в Азии много, что порождает высокую мотивацию к работе и конкуренцию, сохраняя достаточно низкую стоимость для секторов промышленности и услуг", — отметил он.

Кроме этого, цены на газ в Европе поднялись в 2-4 раза в сравнении с показателями прошлого года, возник дефицит производственного сырья. В связи с этим многие европейские компании и производства объявили о закрытии либо для сохранения бизнеса вынуждены переносить свои производства в другие — как правило, азиатские — страны.

При этом Индия и Китай, а также другие страны наращивают закупки топлива с дисконтом, что позволит сохранить сравнительно низкий уровень цен в будущем.

В результате темп роста ВВП в Азии составляет 5,3%, при этом такие страны как Индия и Вьетнам растут на 6,3% и 6,8% соответственно. Более того прогнозируется рост ВВП Китая в 2023 году на уровне 5,5%. Для сравнения, в Европе рост ВВП достигает отметки в 2,5% по состоянию на 3 квартал 2022 года", — констатировал Тимохин.

К наиболее активно развивающимся в Азии отраслям относится электронная коммерция. Крупнейшим и наиболее развитым рынком разумеется остается Китай. Ежегодная акция на "День холостяка" (11 ноября) принесла объем продаж в более чем 223 млрд юаней (или около 31 млрд долларов).

Доля Азии во внешней торговле также растет. В 2021 году регион стал ведущим центром обработки морских грузов, на долю которого пришлось 42% экспорта и 64% импорта. По прогнозам экспорт Азиатско-Тихоокеанского региона в 2022 году (за исключением Российской Федерации) вырастет на 3,0%, а импорт сократится на 0,3%. Показатели экспорта и импорта в мире будут расти на 3,7% и 3,9% соответственно, заключил он.