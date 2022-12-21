МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Похоже, что в текущих реалиях европейский "газовый потолок" в большей степени направлен не против России, а против своих же спекулянтов, прежде всего, трейдеров-перекупщиков газа, которые с удовольствием зарабатывают на панике по поводу дефицита, приберегая запасы в ПХГ "до лучших времен", рассказал агентству "Прайм" замруководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок Сергей Колобанов. Песков рассказал о реакции России на потолок цен на газ

"В обычных условиях Европа даже не заметит, что такой механизм есть. Однако если в следующем году страны АТР, прежде всего, Китай, усилят конкурентную борьбу за весьма ограниченные ресурсы СПГ, цена на газ в Европе устремится вверх и механизм может заработать", — предположил он.

Тогда рост цен формально прекратится. Но одновременно, в связи с дефицитом, этот механизм может быть приостановлен и цены опять превысят потолок.

Эксперт обратил внимание на то, что пока нет конкретики по реализации механизма. Например, не обозначено, по какой формуле будет считаться и усредняться мировая цена на СПГ, устойчивое превышение над которой должно стать одним из обязательных условий его запуска.

Видно, что авторы механизма явно не до конца понимают, как он будет реально работать и на всякий случай "подстилают соломку": предусмотрена возможность деактивации запущенного механизма ограничений в случае чрезвычайной ситуации с поставками в ЕС или его части, а также его приостановки в случае выявления рисков для безопасности энергоснабжения, финансовой стабильности или рисков увеличения спроса на газ.

Кроме того, уже сейчас планируются дополнительные оценки, отчеты, пересмотры и предложения о возможных поправках — в январе, марте и ноябре 2023 года, напомнил Колобанов.

Что касается России, то "Газпром" торгует по долгосрочным контрактам, на цены которых механизм также не должен распространяться (если только формульное ценообразование в таких контрактах не привязано к подпадающим под регулирование фьючерсам).