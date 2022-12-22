МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. В соответствии со статьей 135 Трудового кодекса, заработная плата работнику устанавливается трудовым договором по действующим у работодателя системам оплаты труда. Однако в ряде случаев заработная плата за месяц может быть выплачена в меньшем, чем установлено в трудовом договоре, размере. Об этом рассказывает агентству "Прайм" адвокат, член Ассоциации юристов России Марина Астаева. Россиянам рассказали, почему увольнение перед Новым годом невыгодно

К таким случаям относится оплата при невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) обязанностей, предусмотренная статьей 155 ТК.

При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) обязанностей по вине работодателя оплата труда производится в размере не ниже средней зарплаты работника, рассчитанной пропорционально фактически отработанному времени. В то же время при невыполнении норм труда по причинам, не зависящим от работодателя и работника, за работником сохраняется не менее двух третей тарифной ставки или оклада, рассчитанных пропорционально фактически отработанному времени.

"А вот если невыполнение норм труда, неисполнение трудовых обязанностей произошло по вине работника, то оплата нормируемой части заработной платы производится в соответствии с объемом выполненной работы", — предупредила юрист.

Сократить оплату работнику могут также и при изготовлении им продукции, оказавшейся браком. (ст. 156 ТК). Полный брак по вине работника оплате не подлежит вовсе, а частичный — оплачивается по пониженным расценкам в зависимости от степени годности продукции.