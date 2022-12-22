МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Многие россияне стремятся сэкономить при покупках в магазинах, а продавцы, в свою очередь, используют различные уловки, чтобы побудить потребителей покупать больше, рассказал агентству "Прайм" председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин. Киберспециалист объяснил, как мошенники обводят вокруг пальца любого

"В этом году все чаще используется шринкфлейшн — это когда уменьшается количество товара в упаковке, а цена при этом остается прежней или, чаще всего, растет", — отметил собеседник агентства и уточнил, что, по его оценке, около 80% фасованных продуктов в заводских упаковках за последние пять лет стали меньше.

Это происходит потому, что производителям не запрещено уменьшать объем товара в упаковке, а торговая сеть не обязана на ценниках наряду со стоимостью за единицу товара указывать цену в пересчете на один килограмм или литр продукции. "В результате люди не понимают, что стоимость продукции не просто выросла, но и купить за эти деньги можно меньше, чем раньше", — объяснил он.

Не отказались продавцы и от остальных уловок: перемещаются отделы в гипермаркетах, используются зазывные акционные ценники, распродажи перетекают из одной в другую. Понятно, почему так происходит: практически для всех покупателей ключевым фактором при принятии решения о покупке является цена, наличие скидки, чем и пользуются продавцы.

"Законы не требуют от производителя в случае декларации скидки на ценнике указывать самую низкую стоимость товара за последние 30 дней, которые предшествовали распродаже. Им достаточно написать "Скидка" и все. А понять, действительно ли это скидка или просто художество дизайнера потребители возможности не имеют", — сетует эксперт.

Он напомнил о том, что при торговле разными группами товаров уловки продавцов могут отличаться. "При продаже электроники типовым разводом является навязывание продавцами при покупке техники страховки от поломки товара, платного гарантийного обслуживания, навязывание кредита для приобретения более дорогой модели, на которую не хватает денег", — добавил Янин.

По его мнению, оплачивать дополнительные услуги в этой ситуации не стоит. Ведь если вам потребуется, выплаты от страховой компании, вероятнее всего, не будет. А покупка товара в кредит в итоге существенно повысит его стоимость, резюмировал специалист.