МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Даже если производитель перестал выпускать обновления для смартфонов, гаджет можно продолжать использовать, однако есть опасность того, что он будет более уязвимым для взлома, рассказал "Прайму" старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузменко. Россиянам дали совет, который легко продлит смартфону жизнь

"В нем (смартфоне. — Прим. ред.) не будут "заделаны" бреши. Пользоваться таким гаджетом можно, но для простых задач — звонки, смс, а ценные данные и банкинг лучше с него удалить", — заявил эксперт.

Он отметил, что среди смартфонов на Android практика многолетней поддержки не распространена. Модели гаджетов некоторых китайских производителей могут получать только одно обновление за жизненный цикл, тогда как другие производители поддерживают определенные модели своих смартфонов в течение трех лет.

Кузменко напомнил, что Apple поддерживала iPhone 5s целых шесть лет и обновляла патчи безопасности, добавляла функции и устраняла баги прошлых оперативных систем. Однако, как подчеркнул специалист, рано или поздно все разработчики перестают поддерживать старые модели. Разница только в том, кто и как долго выпускает обновления для старых версий гаджетов. Поддержка компаниями даже довольно старых устройств в течение продолжительного времени до сих пор еще не стала повсеместным явлением, заключил эксперт.