МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Раздача гражданам подарков на Новый год — прерогатива властей на местах, многие регионы организует новогодние мероприятия, поздравления и подарки детям. Дарить могут быть продукты, сладости или детские игрушки. Подарки в разных регионах могут быть разными, и условия для их получения — тоже, пояснила агентству "Прайм" член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. Одни считают убытки, другие — прибыль: кому выгодны новогодние праздники

К условиям относятся: возраст, количество детей в семье, наличие статуса малоимущей и/или многодетной семьи, инвалидность ребенка. Дополнительно в этом году новогодние подарки смогут получить дети беженцев, военнослужащих и мобилизованных участников СВО.

"Уточнить, выдают ли в вашем городе новогодние подарки, и кто может претендовать на них, можно непосредственно в органе социальной защиты населения или на сайте местной администрации", — посоветовала эксперт.

Каждый регион самостоятельно устанавливается собственные условия и требования.

В Москве, по ее словам, дополнительный сбор новогодних подарков осуществляется в рамках проекта "Москва помогает". Волонтерам в специальных павильонах можно передать сладкие наборы, игрушки, книги для детей, живущих на новых территориях России, а также теплые вещи, предметы личной гигиены и поздравления для участников специальной военной операции (СВО). Акция проходит до 8 января каждый день с 10:00 до 19:00. Подарки должны быть новыми, со сроком годности не менее трех месяцев, в упаковке и с бирками.

"Подать заявление в Москве, можно как через органы соцзащиты, так и через портал госуслуг", — указала Спиридонова. В заявлении нужно указать количество членов семьи, основание, по которому положен подарок, другие документы, подтверждающие наличие основания (например, справка о доходах).