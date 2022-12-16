МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. В Московском метрополитене разместили 60 ящиков для новогодних открыток, заявили в департаменте транспорта столицы. Москвичи встретят Новый год без фейерверка

Заммэра Москвы Максим Лихачев отметил, что ящики установят на Северном речном вокзале и на "стойках "Живое общение" на станциях "Курская", "Кузнецкий мост", "Китай-город", "Площадь революции", "Нижегородская", "Арбатская", "Александровский сад", "Белорусская", "Выставочная", "Маяковская", "Черкизовская", "Павелецкая", "Автозаводская", "Комсомольская", "Парк культуры", "Киевская", "Чкаловская", "Баррикадная", "Пушкинская", "Деловой центр", "Славянский бульвар", "Октябрьская", "Краснопресненская", "Дмитровская", "Тургеневская", "Сретенский бульвар", "Трубная", "Речной вокзал".

Согласно сообщению пассажиры получат возможность отправить письмо с поздравлениями Деду Морозу, а также поздравить родных и близких, указав точный адрес и ФИО получателя по всей территории России.

Подчеркивается, что акция продлится до 9 января 2023 года.