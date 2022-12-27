МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Для того, чтобы свести риск потерь к минимуму, а возможность для заработка сделать максимальной, необходимо диверсифицировать биржевые вложения. Если есть и акции, и облигации, и валюты, и депозиты, и недвижимость, и другие альтернативные инвестиции — золото, алмазы, вино — то вы максимально защищены от "черных лебедей", рассказал агентству "Прайм" директор департамента инвестиционного консультирования "Открытие Инвестиции" Андрей Шенк. Монеты или купюры: какие деньги выгодны торговле и россиянам

По его словам, лучше всего распределить активы по разным классам.

"Мы, как брокеры, покрываем акции, облигации, депозиты, недвижимость и валюту. Портфель не даст заработать миллион, но поможет сохранить стабильность сбережений", — отметил он.

Лучше всего фокусироваться на акциях первого эшелона в надежде, что у рынка сейчас неплохой потенциал роста и пока он достаточно дешев.

Другой вопрос — как в кризис заработать. Это зависит от того, на какой риск вы готовы пойти. Кризис дает возможность заработать, но один заработал, а остальные проиграли. Риски нужно принять. Среднестатистическому человеку не нужно гоняться за сверхприбылями. Характерный пример — ситуация на криптовалютном рынке, когда за резким ростом следует не менее резкий обвал. "Все восторгаются победителями, но молчат о проигравших", — констатирует эксперт.

В этой ситуации разумнее всего придерживаться правильной тактики — не класть яйца в одну корзину и не пытаться обмануть всех. Если экономика будет расти, то все правильно сделанные ставки будут также увеличиваться. А если будет кризис — то диверсификация спасет от разорения.

Интересными, но не выгодными для значительных вложений Шенк назвал золото и алмазы. Это аналоги денег, которые при необходимости легко продать, но их ценность актуализируется лишь во время шоковых сценариев. Поэтому вкладывать в них можно, но помним, что вложения в бриллианты целесообразны лишь для больших капиталов.

Что касается золота, то традиционно оно дорожает в инфляцию, как актив-убежище, но сейчас этот тренд меняется. Поэтому оно интересно, прежде всего, как спекулятивный актив, в котором стоит держать не более 10 процентов капитала, заключил аналитик.