Эксперт Шенк посоветовал диверсифицировать вложения для минимизации рисков
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Для того, чтобы свести риск потерь к минимуму, а возможность для заработка сделать максимальной, необходимо диверсифицировать биржевые вложения. Если есть и акции, и облигации, и валюты, и депозиты, и недвижимость, и другие альтернативные инвестиции — золото, алмазы, вино — то вы максимально защищены от "черных лебедей", рассказал агентству "Прайм" директор департамента инвестиционного консультирования "Открытие Инвестиции" Андрей Шенк.
По его словам, лучше всего распределить активы по разным классам.
"Мы, как брокеры, покрываем акции, облигации, депозиты, недвижимость и валюту. Портфель не даст заработать миллион, но поможет сохранить стабильность сбережений", — отметил он.
Лучше всего фокусироваться на акциях первого эшелона в надежде, что у рынка сейчас неплохой потенциал роста и пока он достаточно дешев.
Другой вопрос — как в кризис заработать. Это зависит от того, на какой риск вы готовы пойти. Кризис дает возможность заработать, но один заработал, а остальные проиграли. Риски нужно принять. Среднестатистическому человеку не нужно гоняться за сверхприбылями. Характерный пример — ситуация на криптовалютном рынке, когда за резким ростом следует не менее резкий обвал. "Все восторгаются победителями, но молчат о проигравших", — констатирует эксперт.
В этой ситуации разумнее всего придерживаться правильной тактики — не класть яйца в одну корзину и не пытаться обмануть всех. Если экономика будет расти, то все правильно сделанные ставки будут также увеличиваться. А если будет кризис — то диверсификация спасет от разорения.
Интересными, но не выгодными для значительных вложений Шенк назвал золото и алмазы. Это аналоги денег, которые при необходимости легко продать, но их ценность актуализируется лишь во время шоковых сценариев. Поэтому вкладывать в них можно, но помним, что вложения в бриллианты целесообразны лишь для больших капиталов.
Что касается золота, то традиционно оно дорожает в инфляцию, как актив-убежище, но сейчас этот тренд меняется. Поэтому оно интересно, прежде всего, как спекулятивный актив, в котором стоит держать не более 10 процентов капитала, заключил аналитик.
https://1prime.ru/exclusive/20221227/839314477.html