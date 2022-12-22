МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Сырьевые товары, или в биржевой терминологии commodities — широкий перечень материальных активов, которые можно обменять на другие товары или наличные деньги. На бирже торгуются не только нефть и золото (самые узнаваемые commodities). Есть, например, фьючерсы на сахар, кофе, зерно и даже живой скот. По поведению этих товаров на бирже можно многое сказать о настроениях инвесторов и сделать ряд экономических прогнозов. Потолок стал полом. Сколько будет стоить нефть для мира и для России

В течение осени сырье показывало разнонаправленную динамику с высокой волатильностью, отражая активные действия центральных банков и новые макроэкономические условия. Оценить это можно при помощи одного из лучших индикаторов товарного рынка — индекса сырьевых товаров Bloomberg (BCOM).

"К сентябрю он упал до двухмесячного минимума (падение на 20% от пика), поскольку инвесторы спешили избавиться от рискованных активов на фоне растущих опасений по поводу глобальной рецессии. Индекс, который отслеживает фьючерсные контракты на все сырьевые товары, от нефти до меди и хлопка, сначала снизился до самых низких значений с июля 2022 года, а затем обновил январские минимумы", — разъясняет эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк.

Но в течение осени ситуация изменилась. Значительное снижение цен на товары, включая топливо, основные продукты питания и строительные материалы, стало хорошей новостью для потребителей во всем мире. Спрос стал увеличиваться, а смягчение риторики ФРС снизило опасения рецессии и помогло "быкам".

К настоящему моменту индекс BCOM оказался в двухмесячном боковике и приближается к нижней границе диапазона. Движение последних дней связано в том числе с волной падения цен на газ.

МЕТАЛЛЫ НАЧИНАЮТ И ВЫИГРЫВАЮТ

В целом сырьевой рынок не демонстрировал в текущем году особых успехов. Конечно на фоне падения глобальных фондовых индексов (к примеру, S&P500 на 20 декабря упал на 19,9% с начала года) commodities смотрелись лучше рынка, но были весьма волатильны. Как и бывает в боковике, компоненты показывают разнонаправленную динамику. Даже soft commodities, среди которых много пищевых товаров, не выработали единый тренд, к примеру, цена фьючерсных контрактов на сахар вблизи многомесячных максимумов, а кофе тестирует уровни поддержки после снижения опасений возникновения дефицита.

При этом аналитики рынка начали отмечать рост объема длинной спекулятивной позиции во фьючерсах на серебро и золото. Короткие позиции сокращаются, то есть, в металлы верят "всерьез и надолго". Раньше это позволяло предположить, что спекулянты делают ставку на восстановление экономики. Однако сейчас скорее можно говорить о краткосрочном изменении тренда: позиции реагируют на изменения политики Федрезерва и рынка валют.

"Снижение шага повышения процентной ставки ФРС на декабрьском заседании способствовало ослаблению курса доллара, что привело к росту спекулятивных покупок в золоте и серебре, как активах, которые наибольшим образом могут выиграть от ожидающегося торможения экономики", — считает аналитик по товарным рынкам "Открытие Инвестиции" Оксана Лукичева. Когда золото станет новым долларом

Весомый довод "за" такое торможение — рост спроса на драгметаллы при снижении в энергоносителях. Рынок нефти "уронила" компартия Китая, вновь заявившая о политике "нулевой терпимости" к COVID. Участники рынка сочли, что спрос со стороны быстро замедляющейся китайской экономики будет падать быстрее, чем сможет скорректироваться предложение нефти, что негативно сказалось на ценах.

СПРЯТАТЬСЯ ОТ КРИЗИСА

Иными словами, тот факт, что спекулянты ждут роста золота и серебра, не означает то, что экономические перспективы кажутся им благоприятными. Скорее речь идет о хеджировании рисков, полагают эксперты.

Дальнейшая судьба цен на металлы зависит от ситуации с рецессией. Если она наступит, это будет не значимое снижение ВВП, а отсутствие роста развитых экономик, сопровождающееся инфляционным давлением (стагфляцией) и ростом безработицы. В сложившейся ситуации это можно назвать оптимальным выходом из накопившихся структурных проблем, считает Миронюк.

Не исключено, что ФРС будет вынуждена пойти на смягчение монетарной политики, что опустит индекс доллара и поднимет цены на товарных рынках. "Видимо, на это делают ставку спекулянты", — указал инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. По мнению эксперта, кроме рецессии и политики центральных банков на цены на товарных рынках будут влиять специфические факторы. Для нефти это контроль за добычей со стороны ОПЕК+, для продовольствия — уровень урожая и возможные логистические проблемы, для золота — инвестиционный спрос со стороны населения и центральных банков.

МОНОПОЛИИ — НАДЕЖДА РОССИИ

Для России, как одного из основных экспортеров сырьевых товаров, особое значение приобретает не столько рыночная конъюнктура, хотя важна и она, сколько способность противостоять внешним ограничениям. "Золотое безумие". Названы причины взрывного спроса на драгметаллы

От того, насколько эффективными будут ответные меры против ценовых потолков, во многом зависит успех нашей внешнеэкономической деятельности, считает заведующий кафедрой конкурентного права юридического факультета Института права и национальной безопасности РАНХиГС Андрей Тенишев.

Ориентироваться на спекулятивные тренды не совсем правильно, но базовые предпосылки к тому, что сырьевой рынок будет достаточно успешным в 2023 году, все же есть. "В условиях санкционного давления на внешних рынках именно крупные сырьевые, в том числе нефтегазовые монополии показали, что могут действовать эффективно, и это залог успеха", — подытожил он.