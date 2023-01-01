МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Рабочий стаж Деда Мороза можно условно считать начавшимся с конца 1930-х годов, когда Новый год вновь стал официальным праздником в Советском Союзе. Тогда же возродилась традиция установки новогодней елки. Однако даже с учетом стажа пенсия новогоднего деда составляет чуть более десяти тысяч рублей, пояснил агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. Экономист рассказала, кто сможет выйти на пенсию в 2023 году

Он напомнил, что принято считать, что Дед Мороз живет где-то в регионе и в конце декабря начинает путешествия в Новый год вместе со своей внучкой Снегурочкой. Если предположить, что Дед Мороз имеет постоянное место жительства, например, в Вологодской области, то его пенсия лишь немногим превышает вышеназванную сумму.

"Формально, с точки зрения пенсионного законодательства, Дедушка Мороз является работающим пенсионером, и индексация пенсий ему в этом случае не положена", — уточнил эксперт.

Не полагается в этом случае и доплата до прожиточного минимума. Названы выплаты, которые должны платить работодатели помимо зарплаты

Фактически единственным правом на надбавки к пенсии может быть доплата за внучку Снегурочку, которая находится у деда Мороза на иждивении. Но не факт, что он ее получает — возможно, внучка уже совершеннолетняя и может зарабатывать самостоятельно.

"При этом необходимо учитывать, что накопительная часть пенсии заморожена до 2024 года, хотя в силу неопределенного возраста и года рождения для Деда Мороза это большого значения не имеет", — заключил Гиринский.