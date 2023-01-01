МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Если в период выходных и праздничных дней работники привлекаются к работе, в том числе с 1 по 8 января в этом году, то двойной оплате подлежат все эти дни, а не только государственные праздники 1 и 7 января, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

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"Есть замечательная статья 153 ТК РФ, регламентирующая повышенную оплату труда в выходные и праздничные дни. С одним исключением: режим работы. Кроме традиционных «пятидневок» и «шестидневок» с фиксированными и плавающими выходными могут быть установлены 12-часовые рабочие смены (например, день, ночь, отсыпной, выходной); 24-часовые рабочие смены (например, сутки через трое); вахтовый метод работы и т. д.", — пояснила экономист.

Соответственно, и выходные дни могут предоставляться в разные дни недели, главное — еженедельно.

Всем работникам в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной или праздник приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 до 24 часов).

Она особо отметила, что в случае, когда работник вышел на работу по собственной инициативе, т. е. документально такой выход никак не оформлен, работодатель не должен предоставлять ему дополнительный выходной день или делать доплату. Об этом говорится в статье 113 ТК РФ.

"Есть еще один нюанс: если работник в письменном заявлении указывал, что хотел бы вместо работы в праздничный день получить другой день отдыха, то такая работа в данный день будет оплачена в одинарном размере, а за день отдыха доплаты не будет. Это же правило распространяется и на ненормированный график работы. И для этой категории сотрудников будет действовать то же правило: или двойная оплата, или одинарный размер, но с предоставлением дополнительного выходного дня", — добавила она.

Если работники привлекаются к работе в праздничные дни (например, в период с 1 января по 8 января), то двойной оплате подлежат все эти дни, а не только 1 и 7 января. При оплате работы в двойном размере в выходные и нерабочие праздничные дни никаких доплат за работу сверхурочно уже не производится, и ограничение сверхурочной работы 120 часами в год не распространяется. В случае сменного графика рабочие смены, выпавшие на субботу или воскресенье, в повышенном размере не оплачиваются и считаются обычными рабочими днями с оплатой в общеустановленном порядке.

Зарплата

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"Часто сотрудники рассчитывают на дополнительную премию за работу в выходные и праздничные дни. К сожалению, если в положении о премировании ничего по этому поводу не сказано, премия не начисляется", — отметила Лебединская.

Не получат двойную оплату и те, кто дежурят. Дежурства компенсируются предоставлением в течение ближайших 10 дней отгула с той же продолжительностью, что и дежурство. В распоряжении обязательно должна быть указана дата, когда сотруднику будет предоставлен день для отдыха.

Отдельные категории работников имеют право отказаться от работы в выходные и праздничные дни: женщины с детьми до трех лет; инвалиды; матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до 14 лет, а также опекуны и другие лица, воспитывающие детей такого возраста без матери; работники (в том числе, опекуны и попечители), имеющие детей-инвалидов; работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением; родитель ребенка в возрасте до 14 лет, если другой родитель работает вахтовым методом; работники, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, если младшему из них не исполнилось 14 лет.