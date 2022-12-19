МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Получить штраф в новогоднюю ночь — плохая примета, но этого, увы, не избежать, если нарушаешь закон. Что запрещается делать и каково наказание за нарушение, агентству "Прайм" рассказала юрист Елена Кудерко. Россиян научили, как выбрать лучшее шампанское на Новый год

Прежде всего, важно помнить о запрете на распитие горячительных напитков в общественных местах. Штраф за это — до 1500 рублей. Курение в общественных местах также запрещено. Штраф — от 500 до 3000 рублей.

Запрещены массовые действия (народное гуляние, флешмоб и т.д.) без должного уведомления властей. В уведомлении требуется указать место и время проведения, цель события, предполагаемое число участников и данные ответственных лиц. Несоблюдение правил наказывается штрафом от 10 до 20 тысяч рублей для граждан, а если организатором является организация — до 100 000 рублей.

Есть запрет на запуск фейерверков вблизи жилых домов, из окон и балконов многоэтажек. Штраф — от 500 до 5000 рублей, а при неблагоприятных последствиях вступает в силу УК РФ, который предусматривает до пяти лет лишения свободы. Избежать нарушений можно, обратившись в управляющую компанию с просьбой заранее обозначить место, с которого возможен безопасный запуск фейерверка.

В большинстве региональных законов о тишине есть новогоднее исключение, позволяющее шуметь до 3 или до 4 часов ночи. В некоторых регионах ситуация кардинально другая: или нельзя вовсе шуметь после 22 часов, поскольку день праздничный, или возможно шуметь всю новогоднюю ночь. Штраф за шум обычно не превышает 1000 рублей, для Москвы — 2000 рублей. Поскольку шумят все, при жалобах соседей, скорее всего, наказанием будет устное предупреждение, если, конечно, уровень шума не превышает стандартного для новогодней ночи.