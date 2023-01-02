МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. В октябре 2022 года правительство утвердило ряд изменений в действующие правила дорожного движения, которые вступают силу с 1 марта. ПДД в новой редакции будут действовать до 1 марта 2029 года. Об этом рассказывает агентству "Прайм" юрист Евразийской Юридической Ассоциации "Сенатор" Сергей Савельев. Водителей предупредили о новых госпошлинах с 1 января

В ПДД вводится понятие "средство индивидуальной мобильности" и устанавливаются правила по его использованию.

Электросамокаты, сигвеи и прочая подобная техника будут объединены одним общим термином "Средство индивидуальной мобильности".

Максимальная скорость передвижения на "средстве индивидуальной мобильности" не должна превышать 25 км/ч, также скорость движения нужно рассчитывать исходя из приоритета безопасности пешеходов.

Устанавливаются и соответствующие правила по соблюдению дорожного движения гражданами, управляющими "средствами индивидуальной мобильности".

Вводятся следующие новые дорожные знаки:

— "Движение автобусов запрещено" (п. 3.34 Приложения № 1 к ПДД РФ). Данный знак запрещает движения всех автобусов за исключением некоторых видов. "Появление этого знака на постоянной основе в ПДД — результат практики ограничения движения автобусов в городах, в которых проводились футбольные матчи чемпионата мира по футболу 2018 года", — объясняет юрист.

— "Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено" (п. 3.35 Приложения № 1 к ПДД). Этот знак запрещает движение для электросамокатов, электроскейтбордов, гироскутеров, сегвеев, моноколес и их аналогов;

— "Зарядка электромобилей" (п. 8.26 Приложения № 1 к ПДД РФ). Данный знак указывает на место зарядки электромобилей.

Вводятся изменения к оформлению некоторых дорожных знаков:

— На знак платной парковки добавили изображение монет, а на знак парковки для инвалидов — инвалида-колясочника (Раздел 6 Приложения № 1 к ПДД РФ);

Также произойдут некоторые изменения в дорожной разметке:

— зоны платной и бесплатной парковки станут разделять синими и белыми линиями (Раздел 1 Приложения 2 к ПДД РФ);

— будет запрещена остановка и стоянка на направляющих островках и островках безопасности (п. 12.4, 12.5 ПДД РФ).

Эксперт отмечает также, что, согласно постановлению правительства от 24.10.2022, с 1 марта соответствующие должностные лица смогут останавливать транспортные средства массой 3,5 и более тонн в любых местах, оборудованных знаком "Пункт таможенного контроля". Сейчас такая остановка допускается лишь в зонах таможенного контроля вдоль российской границы.