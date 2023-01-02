МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. С начала 2023 года общедомовые нужды многоквартирного дома собственники будут оплачивать не по нормативу, как раньше, а по фактическим показаниям домового прибора учета — если он установлен, пояснила агентству "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Россиянам объяснили, откуда берутся "несправедливые" долги по ЖКХ

Речь идет о том, что с определенной периодичностью управляющие компании будут делать перерасчет с учетом поступившей от жильцов платы за общедомовые услуги и фактически понесенных расходов. Все расходы собственники несут пропорционально размеру общей площади. Количество прописанных не имеет значения.

Изменения вступили в силу с 1 сентября 2022 года, но расчет платежей по-новому начнется лишь в первом квартале 2023 года.

Основной минус такого решения властей — возможное увеличение платы с собственников за электричество для работы освещения в подъезде, лифта, домофонов, воды для уборки помещений и отопительных систем в случае их перерасхода.

"По существу, этот вид издержек больше не должны нести управляющие компании, как это было раньше, а следить за перерасходом предлагается самим жильцам. Как технически это может быть осуществимо — большой вопрос, который, вероятно, будет раскрыт в дополнительных нормативных актах", — подчеркнула Финогенова.

Плюсом же станет более справедливый расчет общедомовых расходов в соответствии с показателями приборов учета, а не согласно нормативам. Так, при бережливом потреблении доля оплаты собственников по счетчикам должна оказаться даже ниже прежней, в особенности свете того, что в большинстве субъектов России нормативы потребления были изначально завышены.

"В тех домах, где в силу различных причин не было возможности установить прибор учета, общедомовые расходы будут по-прежнему оплачиваться согласно муниципальным нормативам", — уточнила эксперт.