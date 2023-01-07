МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Массовый уход западных автогигантов с российского рынка стал вызовом для отечественного рынка. Но это не означает, что количество автомобилей на дорогах России в наступившем году уменьшится. Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", рассказывают, какие тенденции будут доминировать на авторынке-2023. Эксперт рассказал, когда нужно продавать автомобиль

ВЫЗОВ ДЛЯ РЫНКА

2022 год стал вызовом для российского авторынка. Масса партнеров не только покинула рынок, но и унесла с собой технологии, необходимые для выпуска современных и конкурентоспособных автомобилей.

"Уход данных технологий с российского рынка свидетельствует о том, что ключевые автомобильные заводы переходят на производство упрощенных машинокомплектов", — указывает технический консультант ПИШ электротранспорта Московского Политеха Юрий Бибилов.

С другой стороны, на российском авторынке складывается любопытная ситуация. Автопроизводителей все меньше, но разнообразие брендов не снижается и даже растет, говорит автомобильный эксперт Егор Васильев,

Прежде всего, это связано с тем, что огромное, по российским меркам, количество автопроизводителей из Китая начинает пробовать свои силы на российских автолюбителях. Премьеры проходят почти каждую неделю.

"Причем, как показывает практика, китайские машины могут удивить — и даже в хорошем смысле", — уверяет он.

ОТЛОЖЕННЫЙ СПРОС

В авторитейле есть понятие "отложенный спрос" — период повышенного потребительского спроса на покупку автомобилей после продолжительной стагнации рынка. Этот период может длиться от полугода до двух лет.

По мнению СЕО автомобильного маркетплейса Fresh Auto Дениса Мигаля, скорее всего, в 2023 году будет наблюдаться отложенный спрос, как в сегменте новых, так и подержанных авто.

"А вот насколько он будет высокий — зависит от ряда факторов. Например, максимальный уровень был бы возможен, если бы продажи машин сейчас полностью приостановились. Но такой ситуации нет: азиатские бренды заменяют ушедшие западные", — отмечает он.

Помимо этого, автомобили продолжают поставляться в Россию по системе параллельного импорта, хотя и в незначительных объемах.

Также определенное количество новых иномарок в 2022 году все-таки были в наличии у дилеров — после событий февраля, конечно, их число сократилось как минимум вдвое. Поэтому в начале года глобально рынок не изменится.

Еще одной тенденцией 2023-го Мигаль называет повышенный рост спроса на свежие ликвидные автомобили с пробегом, с идеальной историей эксплуатации и в хорошем техническом состоянии.

"Владельцы таких авто будут прикладывать максимум усилий, чтобы сохранить такое состояние автомобиля на продолжительный срок. Соответственно, будут востребованы услуги сервисных центров по обслуживанию и ремонту машин", — считает он.

В сегменте новых авто будут преобладать отечественные и китайские марки. Дефицит автомобилей существует не только в России, находящейся под санкциями, но и во всем мире из-за нехватки электронных компонентов, напоминает специалист.

Возможно, трудности с обновлением автопарков будут испытывать агрегаторы такси и каршеринга, а также юридические лица. Но правительство продлит сроки программ лизинга, понимая, что у бизнеса нет альтернативных возможностей.

ПРОРЫВНОЙ ГОД

2023 год должен стать переломным в судьбе российского авторынка, предполагают эксперты.

"Это означает, что, либо наладится собственное производство автомобилей, либо в рамках параллельного импорта увеличится количество ввозимых в страну авто, либо западные автоконцерны выразят желание вернуться в Россию", — поясняет Мигаль.

Возможен, по его словам, и вариант экспансии на российском рынке китайских и иранских автопроизводителями.

Китайскими производители активно осваивают премиум-сегмент, у большинства из них уже появилась линейка таких автомобилей. Выйти на российский рынок планирует и китайский премиум-бренд Hongqi.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ

Что касается параллельного импорта то его перспективы пока неочевидны. Вместе с тем, эксперты считают, что в 2023 году общая доля ввозимых машин может дойти до 30%. При этом больше всего в рамках параллельного импорта востребованы автомобили премимум- и люкс-сегмента.

Генеральный директор ГК Автодом Андрей Ольховский, полагает что на текущий момент параллельный импорт не решает никаких задач потребителей, кроме получения самого автомобиля. Сейчас все гарантийные обязательства поставленных авто обеспечивает дилер в рамках Закона о защите прав потребителей.

НА ЧТО СПОСОБЕН ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ АВТОПРОМ

Эксперты не исключают, что в 2023 году случится прорыв локальных производителей. Некоторые из них объявляли о готовности наполнить российский автомобильный рынок новыми машинами. Названы приоритетные направления экспорта российских автомобилей

Локальные производства в России ("Москвич", "Моторинвест" и пр.) находятся на начальном этапе становления, что будет дальше — зависит от их технологической готовности.

Все эти проекты находятся в самом начале этой эволюции, но, как отмечает Ольховский, "если есть амбиции и желание сделать что-то больше, то так и будет". С другой стороны, ни один из проектов не решает задачи технологического суверенитета.

В текущих условиях отечественные автопроизводители чувствуют себя неплохо, признает и Егор Васильев. Правда, если не возникает проблем с комплектующими.

Между тем, российские компании российские компании ведут активную работу. Ростех создал отечественные литиевые батареи, идут переговоры по созданию отечественных электродвигателей и их систем контроля. Московский Политех, в свою очередь, занимается разработкой многофункциональной платформы, которая позволит создать собственные технологии автомобилестроения в России.

"Сейчас у российского авторынка есть хорошая возможность для развития, самое важное — предпринять правильные шаги на пути к становлению и развитию конкурентоспособности", — указывает Юрий Бибилов.

В целом на спрос и предложение на авторынке в 2023 году серьезное влияние окажут внешне- и внутриполитические факторы. Однако тенденции роста объема продаж в 2023 году все же не просматривается.

По оценкам Ольховского, возможен рост +15% от среднемесячных продаж за последние 3 месяца, но на фоне средних значений по 2022 году это будет, явно, снижение.

К тому же состояние авторынка будет определяться уже не доступностью автомобилей как таковых, а скорее платежеспособностью населения, резюмируют эксперты.