МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. В 2023 году дефицит на рынке труда в России сохранится, из-за чего зарплаты самых квалифицированных специалистов во всех отраслях вырастут. При этом на самые выгодные условия труда по-прежнему могут рассчитывать IT-специалисты, полагают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Названы профессии, в которых в 2023 году случится гонка зарплат

МАХОВИК ПРОГРЕССА

Прогнозировать, в каких отраслях повысится заработная плата в условиях мировой геополитической турбулентности довольно трудно, признает доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева. Тем более что картина рынка профессий меняется.

"Несмотря на все сложности, экономика страны развивается и появляется необходимость либо ее структурной перестройки, либо необходимость выправить положение в какой-то из ее отраслей", — говорит она.

Так случилось с IT. В целом эта отрасль последние годы демонстрирует устойчивые тенденции повышения зарплат сотрудников. С учетом потребности России в импортозамещении уходящих с рынка программных продуктов темпы роста зарплаты здесь снижаться не будут, предполагает эксперт.

Можно ожидать повышения зарплат и в строительной отрасли, вклад которой в ВВП страны составляет не менее 11 процентов. Для реализации строительных процессов необходимы материалы, технологии, разработки, а главное, человеческие ресурсы. Их нехватку строительные организации ощущают очень остро. И речь идет не только о работниках низового звена.

Нуждается в квалифицированных сотрудниках и автомобилестроительная отрасль. Многие автосалоны и автопроизводители готовы гарантировать достойную оплату труда для менеджеров, логистов, специалистов среднего звена. Однако с учетом ухода многих марок с российского рынка, здесь, скорее всего, произойдет просто переток кадров.

В сложившихся реалиях возникнет также необходимость повышать зарплату занятым на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) — а это, в первую очередь, инженеры и управленцы.

Кроме того, по мнению Казанцевой, возрастающая тенденция экспорта сельскохозяйственной продукции в ближайшее время поставит вопрос о необходимости повышения зарплат в сфере АПК.

Экономист советует обратить внимание на сферу высоких технологий (микроэлектроника, робототехника, микробиология) и прикладной технической науки.

"Маховик прогресса раскручивается с такой скоростью, что места хватит всем.

И тут помимо существующих появится целый ряд новых профессий, поэтому если есть возможность — самое время пройти переобучение с ориентацией уже именно на эти направления", — полагает эксперт.

КЕМ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ В 2023-М

По оценкам президента сервиса по поиску работы SuperJob Алексея Захарова, рынок труда в 2023 году останется трудонедостаточным, однако внутри него будут происходить разные процессы.

"Так, продолжится дефицит, и, как следствие, рост зарплат высококвалицифированных специалистов во всех отраслях — от программистов и врачей до учителей и строителей", — убежден эксперт.

При этом на junior-специалистов спрос, скорее всего, упадет. В моменты кризисов спрос на начинающих специалистов естественным образом падает, поясняет Захаров. Это не приведет к резкому падению доходов, но вакансий станет меньше.

В течение предыдущих нескольких лет на рынке труда четко установился тренд: условия рынку диктуют соискатели, указывает директор по аналитике и Data Science сервиса Работа.ру Алена Артемьева.

На лучшие условия труда по-прежнему могут рассчитывать соискатели в сфере IT. При этом зачастую от них требуют самой высокой квалификации для получения высших зарплат и самого широкого соцпакета, выбора формата занятости и т.д.

Однако и в других сферах из-за усиления дефицита кадров зарплатные предложения вырастут, отмечает эксперт.

Сейчас на российском рынке складывается следующая ситуация: квалифицированный персонал становится дороже, и "можно уверенно говорить, что по специалистам сопоставимых профессий и уровня грейда зарплаты выросли".

В результате, по мнению Артемьевой, многие компании вынуждены перестраивать процессы найма и искать специалистов с меньшим опытом, предлагая им довольно высокие зарплаты, так как наем более опытных специалистов становится финансово невыгоден.

КОМУ ОБЯЗАНЫ ПРОИНДЕКСИРОВАТЬ ЗАРПЛАТЫ

Даже если вы не рассматриваете поиск новой работы в этом году, не стоит забывать о том, что и на текущем месте вы вправе рассчитывать, если не на повышение, то как минимум на индексацию заработной платы. Что сделать, чтобы получить больше денег на пенсии

"Согласно ст. 134 ТК РФ, обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы включает ее индексацию в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги", — напоминает член ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения производят индексацию зарплаты в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, другие работодатели — в порядке, установленном коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами.

"Таким образом, государственные и муниципальные учреждения, органы местного самоуправления, региональные и федеральные органы в обязательном порядке индексируют зарплату для своих сотрудников", — утверждает юрист.

С 1 января размер МРОТ составляет 16 242 рубля.

А увеличение размера МРОТ влияет на заработную плату всех граждан, работающих по трудовым договорам, государственным контрактам трудового характера. По договорам гражданско-правового характера граждане — стороны договоров, могут проиндексировать стоимости по согласованию между собой, указывает Спиридонова.

В обязательном порядке будут проиндексированы заработные платы, привязанные к размеру МРОТ или равные размеру МРОТ. По Трудовому кодексу заработная плата не может быть ниже МРОТ. Если работодатель выплачивает зарплату, которая меньше МРОТ, ему может грозить административная ответственность.

ЕСЛИ ВАМ НЕ ИНДЕКСИРУЮТ ЗАРПЛАТУ

На самом деле случаи, когда работодатель не индексирует зарплату — большая редкость, уверяет старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Если работодатель нарушает закон, вы можете обратиться в трудовую инспекцию, которая проведет проверку и оштрафует вашего работодателя, если действительно найдет нарушения.

"Если вы считаете, что вам неверно начислена заработная плата, вы можете обратиться в суд за защитой своих прав. Если в суде получится доказать, что работодатель действительно выплатил вам не ту сумму, которую должен был, то суд обяжет работодателя доплатить все, что вам недоначислили", — говорит эксперт.

Но перед тем, как обращаться в трудовую инспекцию или суд, юрист советует все же выяснить, действительно ли вам положена индексация заработной платы. Если речь идет о частных компаниях, то закон не может их обязать проводить ежегодную индексацию в определенном размере. Это решение принимается на усмотрение работодателя.