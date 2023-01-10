МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Финансово-кредитные учреждения постоянно жалуются на снижение ликвидности и доходности. Поэтому и используют небольшие хитрости, которые должны побудить граждан активнее пользоваться банковскими продуктами. Как правило, такие уловки касаются повышения привлекательности вкладов и кредитов. На деле же разместить вклад и получить кредит по заявленной и рекламируемой отдельными банками ставкам практически невозможно. Об этом рассказывает агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Экономист рассказал, как распознать невыгодный вклад

В дело идут дополнительные услуги и условия, которые размещаются мелким шрифтом и предусматривают увеличенные комиссионные и дополнительные услуги в виде страхования и т.д.

Что касается вкладов, то широко рекламируемые высокие ставки на деле оказываются недоступны для тех граждан, которые планируют разместить в банковском учреждении среднюю сумму, поясняет юрист.

"Как правило, при визите в банк или попытке онлайн-оформления вклада оказывается, что заявленная высокая ставка действительна для крупных сумм, например, от 5 миллионов рублей или действует в течение первого месяца вклада, а затем понижается до средних значений, что компенсирует расходы банка", — говорит Соловьев.

Кроме того, лицам пожилого возраста вместо традиционных вкладов банки предлагают сложные инвестиционные продукты.

Первоначально гражданин обращается в отделение банка с целью открыть вклад, однако сотрудник под предлогом более высоких процентов и доходности предлагает оформить более выгодный депозит в виде инвестиционного или накопительного страхования жизни, а также приобретения ценных бумаг или участия в программах коллективных инвестиций. При этом умалчивается об ином правовом регулировании и рисках данных продуктов.

Для того, чтобы не стать жертвой некорректных, а зачастую и агрессивных продаж банковских продуктов, не оказаться введенным в заблуждение, необходимо предварительно тщательно изучить условия вклада, предупреждает эксперт.

Правила обязывают банки размещать полную информацию о предлагаемых продуктах. "Однако оформлять вклад лучше при личном визите в банк, как следует изучив договор, не спеша прочитав даже то, что написано мелким шрифтом, не стесняться задавать уточняющие вопросы и не менять своего решения, если сотрудник банка будет предлагать альтернативные, но более выгодные банковские продукты", — подытожил Соловьев.