МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Европа лихорадочно ищет источники замещения российского газа — речь идет о примерно 50 миллиардов кубов в год. Даже если по факту ей нужно меньше, взять эти объемы все-таки негде. И если в этом году удастся "выехать" на накопленных запасах, то в следующем ситуация может измениться не в пользу европейцев — к делу подключится Китай. Недетские расходы: какие выплаты положены на ребенка в 2023 году

ЗАВЕРЕНИЯ И ТРЕВОГА

Подземные хранилища газа (ПХГ) в Германии заполнены необходимыми объемами с избытком — запасов должно хватить и для следующего отопительного сезона 2023-2024 годов, сообщил Reuters со ссылкой на профильных немецких операторов. А вице-канцлер Германии Роберт Хабек констатировал отсутствие угрозы "полного экономического краха… европейской промышленности".

На фоне неуклонного сокращения поставок российского трубопроводного газа в Европу — по итогам прошлого года ожидается их сокращение примерно наполовину — растет импорт СПГ, в первую очередь, из США. Однако заместить весь российский газ не удалось, на что неоднократно указывали наблюдатели как в России, так и в Европе, и в США. Многие ждут, что следующая зима будет тяжелой даже с учетом строительства в странах Евросоюза 25 крупных терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ). Отдать последнее: как Запад уходит в убыток назло России

Логично, что альтернативного газа Европе в полной мере не хватает. Эксперт Института развития технологий ТЭК (ИртТЭК) Елена Зотова указывает, что заполнение ПХГ даже на 90% к следующему отопительному сезону не гарантирует его стабильное прохождение. Газ все равно приходится докупать, и конкретные объемы зависят от погоды. "На сегодняшний день только Словакия и Австрия могут закачать в ПХГ объемы, которых хватит на весь осенне-зимний период при благоприятном прогнозе погоды, — считает специалист. — В остальных странах ситуация хуже. В Германии, например, хранилища рассчитаны лишь на 100-120 дней".

ИЩИ ВЕТРА В ПОЛЕ

Фролов напомнил, что пока не пройдено и половины отопительного сезона, ситуация и погодные условия могут измениться. Пока они крайне благоприятны для европейской газовой отрасли, включая немецкую. Стоит довольно теплая погода, что само по себе снижает потребление энергоносителей. Велика скорость ветра и, соответственно, высока производительность ветряных электростанций, которая обеспечивает в последний месяц от четверти до трети всей производимой энергии в Евросоюзе. Если такие погодные условия сохранятся, если ветер будет дуть все так же сильно, если не будет похолодания, то действительно Германия и в целом Европа благополучно пройдет этот отопительный сезон", — считает он.

Но особых проблем в этом сезоне и не ожидалось. Конечно, остаются риски, которые связаны с доступностью СПГ на европейском рынке, с погодными факторами. Но они могут усугубить прохождение отопительного сезона в отдельные периоды и не отменяют того факта, что Европа пройдет сезон и не замерзнет. Она уже резко сократила потребление газа. По итогам первых 11 месяцев 2022 года потребление домохозяйствами и промышленностью снизилось на 15%, уточняет Фролов. В целом потребление газа в Евросоюзе в 2022 году сократилось примерно до 353 миллиардов кубометров с 410-420 кубометров в 2021-м, а вот что будет в 2023-2024 годах — вопрос открытый.

Пристальное внимание следует обратить и на ситуацию в промышленности Европы, поскольку цена электроэнергии — одна из составляющих любого производства. "Налицо деиндустриализация, пока контролируемая, управляемая, — уточняет генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов. — Но уже есть определенное ограничение потребления. И, конечно, вопрос с европейским бизнесом, который теряет конкурентоспособность. Да, это происходит не лавинообразно, но это заметно ".

КИТАЙ ВСТУПАЕТ В ИГРУ

Скорее всего, основные дискуссии развернутся летом-осенью, ближе к следующей зиме, ведь к тому моменту на газовом рынке мира не будет избытка дополнительного сжиженного газа. И дело не в погоде — ее никто не может спрогнозировать, но главное зависит не от нее. Если в эту зиму Европа входила все-таки с запасами, которые были сформированы в первом полугодии, в том числе — за счет закупок российского газа, то в следующую такого уже не будет. Авторынок пожирает сам себя: что его ждет в 2023 году

Эксперты напоминают, что к концу 2024 года Германия собирается обладать мощностями для приема порядка 32 миллиардов кубов сжиженного газа, однако в мире нет проектов, готовых удовлетворить этот растущий спрос, по крайней мере, в таком объеме. Тем более, в этом году Европа оказалась премиальным рынком, куда стремились все поставщики СПГ, желавшие заработать на бедственном положении европейцев. И поставки СПГ в прошлом году выросли где-то на 40 миллиардов кубов. Но в пользу Европы работал и Китай, который уменьшил свою активность на рынке сжиженного газа, сократив потребление этого энергоресурса в 2022 году по сравнению с 2021 годом и перепродавая излишки своих запасов Старому Свету. Если китайцы, как обещают, снимут ковид-ограничения, они начнут конкурировать с европейцами за газ.

Зотова из ИртТЭК замечает, что нынешней зимой Европа "продемонстрировала новую модель управления балансом газа". Сначала потреблялся СПГ, находившийся в приемных резервуарах, а запасы в подземных хранилищах пошли в ход лишь в ноябре. "Увеличение мощностей СПГ резервуаров и строительство новых позволит Европе дольше продержаться, не используя подземные хранилища, — рассуждает она. — В отдаленной перспективе это рабочая схема, но ее реализация потребует многомиллиардных затрат и времени". В целом же с учетом существующих факторов, в первую очередь, растущей конкуренции за СПГ между Европой и Азией, которая провоцирует рост цен, полностью заместить российский трубопроводный газ в 2023 и 2024 годах Европе, скорее всего, не удастся, прогнозирует специалист.