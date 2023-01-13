МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Январские праздники многие россияне проводят не дома, но мало кто знает — если вы отсутствуете более пяти дней, не считая дни отъезда и приезда, и можете это документально подтвердить, то вы имеете право на снижение оплаты за услуги ЖКХ на этот период. О том, как этим правом воспользоваться, рассказывает агентству "Прайм" генеральный директор ПАО "Городские Инновационные Технологии" Валерий Ковалев. В Росстандарте назвали новые требования в сфере ЖКХ в 2023 году

По его словам, перерасчету подлежат суммы, выставленные за период вашего отсутствия за газ, воду, свет и вывоз мусора. При этом речь идет о тех ситуациях, когда по тем или иным причинам не установлены счетчики.

Если говорить о воде, то перерасчетам подлежат начисления за холодную, горячую воду и водоотведение. Если у вас по каким-то из данных ресурсов нет счетчиков — вы вправе снизить платеж.

Для перерасчета эксперт советует обратиться в вашу управляющую компанию или напрямую к поставщику услуг, представить заявление на перерасчеты и документы, подтверждающие ваше отсутствие, например, билеты на самолет/поезд. Даты отъезда и приезда при этом не будут учитываться, а все остальные дни отсутствия, если их больше пяти, будут приняты в расчет.

Как отмечает специалист, соответствующее заявление вы можете подать или до поездки или не позднее 30 дней после ее.

Безусловно, эти возможности не привязаны к праздникам. Если вы отсутствуете больше дней в любой другой период, то вы также имеете право на перерасчет.

"Об этом мало кто знает и еще меньше людей, которые этим пользуются, хотя возможности есть у всех. При этом не надо, чтобы уезжали абсолютно все жители, зарегистрированные в квартире, — перерасчет можно получить даже если уехал только кто-то один из жильцов", — заключил Ковалев.