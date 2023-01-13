МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Сейчас у российской валюты есть четыре фактора, благодаря которым она может укрепляться до отметки 64-65 рублей за доллар. Перейти к ослаблению нацвалюта может уже в феврале, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Что будет с рублем после заявления Минфина

Первый из этих факторов — благоприятная сезонность. "Первый квартал — традиционно самый благоприятный для рубля из-за сезонности текущего счета платежного баланса РФ. Мы наблюдаем высокое предложение валюты от экспорта при низком спросе для импорта и туризма", — отметил собеседник агентства.

По его словам, на этой неделе рубль укрепляется благодаря тому, что экспортеры вернулись с продажей валютной выручки после новогодних праздников. Во второй половине января поддержку рублю окажет налоговый период.

Второй фактор — это снижение спроса на валюту в начале года: импортеры меньше покупают товаров из-за низкого сезона, компании меньше погашают внешних долгов, спрос на валюту для туристических поездок за границу падает.

Третий фактор — отсутствие негативных сюрпризов со стороны геополитики.

Самый свежий фактор для роста рубля — новое бюджетное правило.

"На валютном рынке с 13 января появляется новый постоянный продавец валюты — Минфин в рамках обновленного бюджетного правила ежедневно будет продавать юани на сумму 3,2 миллиарда рублей. С 13 января по 6 февраля Минфин продаст валюты на 54,5 миллиарда рублей. Эта информация стала неожиданной для части инвесторов на валютном рынке, которые ожидали покупок валюты по бюджетному правилу", — пояснил эксперт. Горькое похмелье: доллар сдает позиции, а рублю не слаще

Васильев прогнозирует, что рубль в ближайшие недели при поддержке благоприятной сезонности, налогового периода и продаж валюты Минфином может укрепиться до отметки 64-65 к доллару, 69-70 к евро и 9,6-9,7 к юаню.

В целом в январе рубль будет торговаться в диапазоне 64-70 к доллару, 69-75 к евро и 9,6-10,2 к юаню.

Но в начале февраля возможен новый виток умеренного ослабления рубля.

"Во-первых, закончится январский налоговый период, и экспортеры будут меньше продавать валютной выручки. Во-вторых, в начале февраля вступит новый пакет антироссийских санкций", — предупреждает он.

В феврале возможно возвращение рубля к верхним границам указанных диапазонов: 64-70 к доллару, 69-75 к евро и 9,6-10,2 к юаню, резюмировал специалист.