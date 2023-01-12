Российская экономика в 2022 году после начала СВО смогла серьезно удивить очень многих аналитиков, экономистов и комментаторов. Вместо ожидавшегося обвального снижения ВВП снизился меньше, чем в 2020 году. Инфляция, курс национальной валюты, монетарные условия — динамика всех основных показателей оказалась намного лучше самых оптимистичных прогнозов. Апокалипсис не сегодня. Аналитики подвели итоги года в российской экономике

В 2023 году, несмотря на негативные консенсус-прогнозы, российская экономика имеет высокие шансы на то, чтобы показать положительный рост ВВП. Такой сценарий не гарантирован на 100%, и в первую очередь — из-за высокой вероятности сокращения экспорта на фоне ограничений, что напрямую скажется на ВВП. С другой стороны — оживление промышленности, в том числе, благодаря увеличению оборонных расходов, импортозамещение, пусть и вынужденное, а также инвестиции в инфраструктуру.

Потребительский спрос останется, скорее всего, подавленным, и это будет дополнительным фактором замедления инфляции. Другими факторами ее снижения будут относительно крепкий рубль, восстановление импорта, а также ограничения на экспорт продовольствия и, как следствие, давление на внутренние цены.

На этом фоне следует ожидать дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ, а значит, и снижения доходностей облигаций. Постепенное восстановление ликвидности на долговом рынке также будет способствовать положительной переоценке бумаг. Поэтому ожидания от рынка рублевых облигаций достаточно высокие. Как и от инструментов денежного рынка, что связано с консерватизмом ЦБ РФ, не торопящегося снижать ставки вслед за инфляцией.

Российский рынок акций выглядит привлекательно с точки зрения низких оценок, но одновременно достаточно рисковым исходя из новостного фона и вариантов развития событий. Они включают в себя возможные изменения налогового режима, вопросы выплаты дивидендов, да и базовые макроэкономические риски сейчас явно повышенные.

Основным риском для российской экономики и рынков в 2023 году будет ход СВО и динамика отношений с дружественными странами. Серьезное ухудшение геополитического расклада для России будет означать не только сокращение экспортных доходов (что само по себе не страшно), но и проблемы с импортом важных товаров, оборудования и технологий. Без этого сценарий восстановительного роста в 2023 году становится крайне иллюзорным. Глобальный кризис или новый ренессанс: что ждет энергетику в 2023 году

Другая ситуация в ключевых мировых экономиках. Они уже входили в 2022 год с признаками приближения к пику делового цикла. Это низкая безработица и высокая загрузка мощностей, ускорение инфляции, рост сырьевых цен, дефицит логистической инфраструктуры. СВО и санкции, способствовавшие росту сырьевых цен, лишь ускорили те процессы, которые в обычных условиях зрели бы гораздо дольше. В частности, резко ускорилась инфляция, центральным банкам пришлось повышать ставки, и сценарий стагфляции перестал быть гипотетическим.

При США и Европа очень серьезно разошлись в ключевых показателях. Если в США мы имеем скорее признаки прохождения пика делового цикла, переход к замедлению экономики, которое можно вывести в сценарий мягкой посадки, то в Европе базовым сценарием сейчас является стагфляция.

Мы конструктивно смотрим на рынок акций США. Несмотря на повышение ставки ФРС, замедление роста ВВП (или даже рецессию), а также относительно высокую инфляцию, ситуация для корпоративного сектора выглядит не так уж плохо. Отрицательные реальные процентные ставки, а также снижение реальных заработных плат могут улучшить финансовые результаты компаний и перевесить риски, связанные с циклическим замедлением экономики.

Европейский рынок акций на этом фоне выглядит намного слабее, в первую очередь не столько по причине роста цен, сколько из-за дефицита энергоресурсов, накладывающего физические ограничения на объемы производства. Подобного рода физические ограничения не «лечатся» субсидиями или финансовыми вливаниями, результатами которых является ускорение инфляции. Как не особо помогает и снижение реальных заработных плат, которое уже начинает угрожать политической стабильности.

Говоря об экономике и рынках Европы и США, стоит помнить, что связь между состоянием экономики и состоянием фондового рынка далеко не прямолинейная. Сейчас рынки находятся под давлением страхов, что повышение ставок, инфляция и падение ВВП приведут к ухудшению состояния компаний. Но это далеко не так однозначно, основное бремя нынешнего кризиса пока перекладывается на население, тогда как корпоративный сектор страдает значительно меньше в терминах финансовых результатов, а также стоимости активов (они переоцениваются вместе с ростом общего уровня цен в экономике).