МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. С 1 марта 2023 года вступают в силу поправки в Гражданский кодекс, регулирующие права собственности на здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, помещения и машиноместа, — напомнила агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко.

Частный деревянный дом

Путин поручил представить идеи по компенсациям за утраченное жилье

По ее словам, если такие объекты используют не по назначению или допускают захламление, недопустимое содержание и нарушение прав собственников других машиномест, уполномоченный орган вначале направит собственнику предупреждение, затем назначает срок для устранения нарушения. Если этого не происходит, объект через суд попросту продадут с торгов. Вырученные с продажи средства вернут нерадивому собственнику, но удержат все расходы на его продажу и устранение нарушений.

Осенью прошлого года вступили другие поправки в ГК РФ, согласно которым государство может инициировать принудительный выкуп жилых и нежилых помещений в случае их нецелевого использования и нарушения прав других собственников. Проще говоря, собственник квартиры может лишиться ее за создание там хостела, а владельцы гаражей могут потерять их за устройство там склада или бизнеса.

Возникает вопрос как быть тем, кто размещает офис в жилом помещении или самозанятым, работающим дома? К счастью, исключение, которое сейчас установлено в Жилищном кодексе и позволяет использовать помещение без его перевода в нежилое, сохраняет силу.