МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. С 1 марта 2023 года вступают в силу поправки в Гражданский кодекс, регулирующие права собственности на здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, помещения и машиноместа, — напомнила агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко. Путин поручил представить идеи по компенсациям за утраченное жилье

По ее словам, если такие объекты используют не по назначению или допускают захламление, недопустимое содержание и нарушение прав собственников других машиномест, уполномоченный орган вначале направит собственнику предупреждение, затем назначает срок для устранения нарушения. Если этого не происходит, объект через суд попросту продадут с торгов. Вырученные с продажи средства вернут нерадивому собственнику, но удержат все расходы на его продажу и устранение нарушений.



Осенью прошлого года вступили другие поправки в ГК РФ, согласно которым государство может инициировать принудительный выкуп жилых и нежилых помещений в случае их нецелевого использования и нарушения прав других собственников. Проще говоря, собственник квартиры может лишиться ее за создание там хостела, а владельцы гаражей могут потерять их за устройство там склада или бизнеса.



Возникает вопрос как быть тем, кто размещает офис в жилом помещении или самозанятым, работающим дома? К счастью, исключение, которое сейчас установлено в Жилищном кодексе и позволяет использовать помещение без его перевода в нежилое, сохраняет силу.