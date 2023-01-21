МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Курс российской валюты в феврале будет находиться под влиянием готовящегося десятого пакета санкций ЕС, нарастания бюджетного дефицита, а также одновременного спада экономик и роста цен в ведущих странах. Это означает, что от рубля больше стоит ожидать ослабления, чем укрепления, но многое будет зависеть от шести важных событий этого месяца, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Вот и все: рубль поддержали со всех сторон

"Актуальный ценовой диапазон для пары доллар/рубль сохраняется между уровнями 67,50 и 73,0, евро/рубль — между 72,00 и 77,00, юань/рубль — между 9,95 и 10,50", — рассказал собеседник агентства.

Антонов напомнил, что в январе 2023 года рубль показывает смешанную динамику: с начала года курс доллара снизился на 1,88%, до 68,57 рубля. Курс евро повысился на 0,02%, до 74,32 рубля, курс юаня — на 2,19%, до 10,12 рубля. "Ослабление рубля, которое началось в конце декабря 2022 года, приостановилось на фоне выхода ЦБ РФ на рынок для исполнении нового бюджетного правила. С 13 января по 6 февраля Банк России в лице Минфина ежедневно продает юань в эквиваленте 3,2 млрд рублей для компенсации нефтегазовых доходов. Дополнительную поддержку рубль получает от продажи накопленной за праздники валютной выручки экспортерами для уплаты налогов", — перечислил он факторы текущего месяца.

В последнем "Обзоре рисков финансовых рынков" от ЦБ РФ говорится, что на валютном рынке в конце 2022 года под воздействием временных факторов (снижение объемов валютной выручки экспортеров, увеличение спроса отдельных участников торгов) наблюдалось ослабление рубля. Соответственно, в феврале динамика цен на энергоресурсы будет оказывать влияние на валютную выручку экспортеров и рубль. Больше не партнеры. Европа и Азия вынуждены драться за газ и уголь

"Нефть марки Brent стоит 86,72 доллара за баррель. Рост цены после падения до 83,73 долларов за баррель указывает на готовность покупателей двигаться к уровню 90 долларов за баррель. Торговые объемы выше среднего значения за последние 24 торговых дня. Трейдеры пытаются сохранить восходящее движение в ожидании роста спроса в Китае. Если получится закрепиться выше 88 долларов, то ждем прорыва и продолжения ралли", — прогнозирует аналитик.

Он перечисляет важные события февраля, которые могут менять настроения участников рынка на мировых биржах, включая локальный валютный рынок:

1 февраля — встреча министров ОПЕК+ и заседание ФРС США;

3 февраля — публикация отчета по рынку труда в США за январь;

5 февраля — вступит в силу эмбарго на нефтепродукты;

6 февраля — завершится продажа валюты по бюджетному правилу;

10 февраля — Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке, пресс-релиз по ключевой ставке со среднесрочным прогнозом и пресс-конференция главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной;

20 февраля — ЦБ РФ опубликует доклад о денежно-кредитной политике.