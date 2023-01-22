МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Для того чтобы проверить, правильно ли вам начисляют пенсию, если вы уже пенсионер или хотите быть уверенным в расчетах незадолго до выхода на заслуженный отдых, необходимо регулярно контролировать состояние индивидуального лицевого счета. Это документ, который содержит все сведения о трудовом стаже, пенсионных накоплениях и баллах, рассказывает агентству "Прайм" член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Перечислены главные схемы обмана, на которые “ловят” пенсионеров

Запросить справку о состоянии ИЛС, по его словам, можно в любой момент и совершенно бесплатно. Самый простой вариант — заказать справку на портале Госуслуг или сайте Социального фонда России.

Также выписку можно получить, обратившись в любое отделение МФЦ и Социального фонда лично или отправив заказное письмо в Фонд через Почту России.

"После того как справка-выписка будет у вас на руках, нужно проверить ряд ключевых параметров. В первую очередь, корректно ли указан вариант формирования будущей пенсии: только страховая или страховая и накопительная одновременно. Необходимо проверить, правильно ли учтен стаж, сравнив с данными в трудовой книжке. Количество пенсионных баллов, исходя из стажа, можно рассчитать по формуле, которую можно легко найти в Интернете. Также сравните уровень заработка, указанный в справке за разные периоды, с тем, что начислял вам работодатель", — объясняет эксперт.

Если вы обнаружили ошибку, необходимо написать заявление о внесении уточнений в индивидуальный лицевой счет и отправить его в Социальный фонд России: принести лично в отделение, загрузив на сайт Фонда или отправив Почтой России.

Проверка должна быть проведена в течение десяти рабочих дней после получения заявления. Этот срок может быть увеличен, если специалистам Фонда понадобится запросить уточняющие документы. В спорных случаях рассмотрение заявление может быть приостановлено на срок до трех месяцев.

"Если в исправлении ошибок отказано, при этом вы уверены в своей правоте, то необходимо обжаловать решение — через портал Госуслуг или на сайте Фонда", — отметил Виноградов.