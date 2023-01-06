МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. У некоторых категорий россиян есть закрепленное в федеральном законодательстве право получать две пенсии, рассказал агентству "Прайм" руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Россиянам напомнили, что им положено за пять лет до пенсии

Согласно Федеральному Закону № 1244-1, право на двойную пенсию имеют следующие категории россиян: ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС, и получившие инвалидность в результате последствий этой ЧС; нетрудоспособные члены семьи ликвидаторов последствий чернобыльской катастрофы и пострадавшие от лучевой болезни.

Также, по словам эксперта, такая пенсия, по Федеральному закону от 15.12.2001 № 166, полагается участникам Великой Отечественной войны и награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

Кроме того, в категорию "двойных" получателей входят граждане, получившие инвалидность из-за военной травмы; федеральные госслужащие, космонавты и летчики-испытатели, а также родители и вдовы военнослужащих по призыву, которые погибли или получили травмы. Если вдова погибшего повторно вступает в официальный брак, то она не имеет право на вторую пенсию.

Согласно ФЗ №400, право на получение второй пенсии установлено некоторым военнослужащим. Как поясняет юрист, речь идет о военных, которых уволили в запас из ВС РФ, МВД, ФСБ и других ведомств.

Оформить двойную пенсию можно в отделении Пенсионного фонда или МФЦ. Для этого потребуется написать заявление – в этом поможет сотрудник учреждения, паспорт и документы, подтверждающие право на двойную выплату. Заявление должно быть рассмотрено в течение десяти дней.

Получать вторую пенсию могут не только льготные категории граждан, но и те, кто вложил средства в негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

"Согласно действующей в нашей стране системе, пенсия разделена на две части: страховую и накопительную. Страховая часть формируется в Пенсионном фонде РФ и направляется на выплаты тем, кто уже достиг пенсионного возраста. Накопительная часть переводится в один из НПФ и должна выплачиваться по достижении пенсионного возраста", — продолжает эксперт.

Существенно увеличить эти накопления можно с помощью дополнительной пенсии, которая называется негосударственным пенсионным обеспечением — НПО. Гражданин самостоятельно направляет на НПО взносы, выбранный фонд инвестирует эти средства, а затем выплачивает вам средства обратно. Некоторые фонды позволяют выбрать стратегию инвестирования. Таким образом, к моменту выхода на пенсии на вашем счету – за счет инвестирования – оказывается сумма больше, чем сумма взносов. Экономист предупредила о риске недосчитаться части пенсии

Сумма ежемесячного платежа определяется выбранной инвестиционной программой. От нее же зависит, как часто и как долго вам впоследствии будет выплачиваться эта вторая пенсия.

"Кстати, для договоров, заключенных до 2019 года, возраст выхода на негосударственную пенсию по старости повышать не стали: мужчины получают право на выплаты в 60 лет, женщины в 55", — уточняет Виноградов.

Прежде чем заключать договор с НПФ, юрист советует внимательно изучить всю имеющуюся информацию об этой организации, чтобы не стать жертвой финансовой пирамиды или других мошенников. Если агенты НПФ рассказывают вам об очень высокой доходности фонда (30–50% годовых), это повод насторожиться. Доходность любого НПФ можно посмотреть на официальном сайте Центрального Банка России.