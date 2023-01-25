Юрист Соловьев: порядок присвоения звания "Ветеран труда" приведут к единому знаменателю
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Почетное звание "Ветеран труда" можно получить как на федеральном, так и на региональном уровне — требования к претендентам в обоих случаях отличаются, да и состав положенных льгот разный. В 2023 году федеральные власти решили привести порядок присвоения звания к единому знаменателю, рассказывает агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Сегодня условия присвоения этого звания на федеральном уровне остаются неизменными и регламентируются ст. 7 Закона "О ветеранах" от 12.01.1995 № 5-ФЗ — наличие государственной или ведомственной награды при наличии страхового стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Также соискателю потребуется наличие российского гражданства.
"Получить почетное звание "Ветеран труда" на региональном уровне проще, поскольку требования к претендентам, как правило, не являются такими жесткими и, к тому же, различаются для каждого региона по своему объему", — поясняет Соловьев.
Также региональная выплата, как правило, выше федеральной.
Привлекательность данного звания, по словам юриста, обусловлена не только выплатами, но и перечнем льгот, которые получает ветеран труда: скидки на оплату ЖКХ, преференции при предоставлении жилья, ежемесячные доплаты к пенсии, бесплатные медицинские услуги, дополнительный двухнедельный неоплачиваемый отпуск в удобное время и др.
В 2023 году федеральные власти начали процесс приведения требований к получению звания к единому знаменателю. Так, с 1 июля должен заработать закон от 29.12.2022 № 614-ФЗ, которым внесены поправки в ст. 160 ЖК РФ, регулирующую порядок компенсации расходов на оплату ЖКУ различным категориям льготников (ветеранам труда в том числе). В развитие данной нормы правительство должно будет разработать и утвердить единый стандарт предоставления компенсаций расходов на оплату ЖКУ, который региональные власти будут обязаны соблюдать.
"Требования могут касаться как достижения пенсионного возраста, естественно, с учетом положений пенсионной реформы, так и наличия и размера страхового стажа, а также вида награды, наличие которой станет обязательным условием для номинирования", — поясняет эксперт.
А вот индексация выплат и льготы по-прежнему будут зависеть от региона. Как правило, местные власти идут по пути их увеличения (индексации). Например, в Татарстане и Челябинской области индексация составит 6 процентов, что увеличит выплату до 581 и 1395 рублей соответственно, в Санкт-Петербурге выплата будет проиндексирована на 9% и составит 1113 рублей в месяц. В столице ветеранам увеличат размер ежемесячной городской доплаты на 10%, до 1 264 рублей в месяц. "В большинстве регионов размер выплат останется прежним, однако там могут появиться дополнительные основания для их назначения большему числу граждан ввиду отмены порога нуждаемости", — заключил юрист.
https://1prime.ru/exclusive/20230125/839570276.html