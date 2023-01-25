МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Почетное звание "Ветеран труда" можно получить как на федеральном, так и на региональном уровне — требования к претендентам в обоих случаях отличаются, да и состав положенных льгот разный. В 2023 году федеральные власти решили привести порядок присвоения звания к единому знаменателю, рассказывает агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Россиянам напомнили, кто имеет право на 16 тысяч рублей от государства

Сегодня условия присвоения этого звания на федеральном уровне остаются неизменными и регламентируются ст. 7 Закона "О ветеранах" от 12.01.1995 № 5-ФЗ — наличие государственной или ведомственной награды при наличии страхового стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Также соискателю потребуется наличие российского гражданства.

"Получить почетное звание "Ветеран труда" на региональном уровне проще, поскольку требования к претендентам, как правило, не являются такими жесткими и, к тому же, различаются для каждого региона по своему объему", — поясняет Соловьев.

Также региональная выплата, как правило, выше федеральной.

Привлекательность данного звания, по словам юриста, обусловлена не только выплатами, но и перечнем льгот, которые получает ветеран труда: скидки на оплату ЖКХ, преференции при предоставлении жилья, ежемесячные доплаты к пенсии, бесплатные медицинские услуги, дополнительный двухнедельный неоплачиваемый отпуск в удобное время и др. Россиянам напомнили о "неочевидных" льготах от государства

В 2023 году федеральные власти начали процесс приведения требований к получению звания к единому знаменателю. Так, с 1 июля должен заработать закон от 29.12.2022 № 614-ФЗ, которым внесены поправки в ст. 160 ЖК РФ, регулирующую порядок компенсации расходов на оплату ЖКУ различным категориям льготников (ветеранам труда в том числе). В развитие данной нормы правительство должно будет разработать и утвердить единый стандарт предоставления компенсаций расходов на оплату ЖКУ, который региональные власти будут обязаны соблюдать.

"Требования могут касаться как достижения пенсионного возраста, естественно, с учетом положений пенсионной реформы, так и наличия и размера страхового стажа, а также вида награды, наличие которой станет обязательным условием для номинирования", — поясняет эксперт.

А вот индексация выплат и льготы по-прежнему будут зависеть от региона. Как правило, местные власти идут по пути их увеличения (индексации). Например, в Татарстане и Челябинской области индексация составит 6 процентов, что увеличит выплату до 581 и 1395 рублей соответственно, в Санкт-Петербурге выплата будет проиндексирована на 9% и составит 1113 рублей в месяц. В столице ветеранам увеличат размер ежемесячной городской доплаты на 10%, до 1 264 рублей в месяц. "В большинстве регионов размер выплат останется прежним, однако там могут появиться дополнительные основания для их назначения большему числу граждан ввиду отмены порога нуждаемости", — заключил юрист.