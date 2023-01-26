МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Нормативно-правовое регулирование банковской тайны не предусматривает автоматической выгрузки информации обо всех транзакциях граждан в налоговые органы. Пока отсутствуют и алгоритмы, позволяющие проводить автоматический анализ превышения расходов над доходами. Однако в некоторых случаях такое расхождение может стать основанием для проверки и вызова для дачи объяснений налоговикам по месту регистрации физического лица. Об этом рассказывает агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Платить обязан: перечислены современные правила финансового этикета

Такое возможно, например, в случае поступления в налоговые или правоохранительные органы заявлений от граждан и организаций о совершении тем или иным лицом экономических (налоговых, финансовых) правонарушений или преступлений, добавляет он.

"В установленном законом порядке налоговые органы могут направить соответствующие запросы в финансово-кредитные организации с требованием предоставления информации о движении по счетам. После анализа этих выписок могут возникнуть вопросы относительно несоответствия размера расходов объему полученного дохода", — указал юрист.

Кроме того, соответствующие подразделения налоговых органов проводят постоянную работу по выявлению фактов нарушения налогового законодательства физлицами. Например, фактов сдачи объектов недвижимости в аренду с сокрытием полученного дохода, занятий иными видами предпринимательской деятельности без регистрации и декларирования дохода.

В этих случаях, по словам Соловьева, для формирования доказательственной базы может быть произведена сверка соответствия расходов полученным доходам. Гражданину придется давать исчерпывающие пояснения о причинах такого расхождения, а также об источниках полученных и незадекларированных доходов.

Также проверка доходов и расходов может проводиться в отношении госслужащих, обязанных подавать справки о доходах и расходах и обязательствах имущественного характера. "Антикоррупционное законодательство предусматривает условия, при которых государственный служащий обязан объяснять превышение расходов над полученными доходами", — объяснил юрист.