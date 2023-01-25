МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Кризис может нагрянуть, когда его совсем не ждешь — пандемия COVID-10 и виражи рубля в прошлом году явное тому доказательство. Как пережить сложные времена и не разориться, рассказал агентству "Прайм" директор по инвестициям УК "Открытие" Виталий Исаков. Платить обязан: перечислены современные правила финансового этикета

Начнем с того, где хранить деньги. Конечно, основную часть — в банке. Но полагаться только на банковские карты не стоит — гораздо разумнее иметь у себя "на черный день" определенное количество наличных (пресловутый "кэш"), который всегда будет наготове при любых технических сбоях.

Так называемую "подушку безопасности" стоит формировать постепенно. Для этого нужно откладывать минимум десять процентов от полученного дохода каждый месяц.

"Чтобы иметь определенную сумму, на которую семья может прожить несколько месяцев, если возникнет какая-то непредвиденная ситуация, лучше откладывать деньги на депозит или накопительный счет", — посоветовал эксперт.

Только после того, как будет сформирована "подушка безопасности", можно переходить к инвестициям. По мнению эксперта, правильным решением будет формирование диверсифицированного по классам активов портфеля, соответствующего вашим инвестиционным целям и задачам, инвестиционному горизонту, способности и желанию брать на себя риск. Стоит регулярно пополнять его, не пытаясь реагировать на новостной фон, эмоциональные порывы, анонимные мнения в Телеграм-каналах и слухи. Начинающих инвесторов предостерегли от операций на финансовом рынке

Основой такого портфеля станут акции и облигации. Это финансовые инструменты, обладающие денежными потоками, которые, как считает эксперт, должны составлять как минимум 70% хорошо сбалансированного портфеля. Акции стоит выбирать исходя из их "недооцененности", когда текущие котировки не в полной мере отражают возможные успехи бизнеса на горизонте 3-5 лет. При выборе облигаций эксперт рекомендовал сторониться третьего эшелона, стратегически второстепенных эмитентов, господдержка которых не очевидна, и, напротив, обратить внимание на квазигосударственные компании.

Также Исаков подчеркнул, что и в акциях, и в облигациях следует уделить особое внимание диверсификации. Это важно для того, чтобы свести к минимуму риски отдельного инструмента. Портфель активов можно "разбавить" ПИФами и золотом, тем более, что последнее исторически помогало защищать инвестиции во времена экономических, финансовых или политических потрясений.

И самое главное — не стоит путать инвестирование (покупку активов в расчете на будущие денежные потоки) со спекуляцией (покупку с целью краткосрочной перепродажи) или вовсе с азартными играми (торговлей самыми волатильными активами, зачастую с плечом, чтобы получить максимально яркие эмоции от умопомрачительных прибылей и калечащих убытков). Большинство спекулянтов теряют свои деньги, резюмировал эксперт.